Персонаж Лидия Собеска из Tekken 8 станет доступна 22 июля для владельцев Character Year 1 Pass и 25 июля для всех пользователей, объявила компания Bandai Namco.
Кроме того, 22 июля Bandai Namco выпустит обновление 1.06, которое включает в себя некоторые исправления, но не внесет изменений в баланс боя. Кроме того, оно включает в себя "Морской курорт" - бесплатную арену для сражений на пляже, в которой время меняется с дневного на закатное и ночное по мере прохождения раундов. Полная информация об обновлении версии 1.06 будет опубликована после его выхода.
Tekken 8 уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam.
Лучше бы Катарину вернули
т.е. ДЛСшники получат на месяц позже? // Егор Андронович