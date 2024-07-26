Лидия Собеска стала доступна для покупки всем игрокам Tekken 8

В первой половине июля у нас была возможность взглянуть на нового персонажа, который появится в Tekken 8. Премьер-министр Польши Лидия Собеска уже несколько дней доступна владельцам Character Year 1 Pass. С сегодняшнего дня все желающие игроки могут приобрести DLC.

Как уже сообщалось ранее, с сегодняшнего дня - 26 июля 2024 года - все игроки могут приобрести DLC, в котором представлен польский премьер-министр. Приобрести DLC с Лидией Собеска можно в Steam, PS Store и Xbox Store. Не лишним будет напомнить, что несколько дней назад для Tekken 8 вышло новое обновление, в котором появилось несколько новых функций.

В обновлении, естественно, появилась Лидия Собеска, а также новые возможности в фоторежиме, боевая арена Seaside Resort и новые предметы в Tekken Shop. Разработчики также позаботились об устранении различных ошибок и внесли ряд улучшений.