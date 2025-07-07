Мастер муай-тай, бикини для героинь и Pac-Man: вот что принесёт летний сезон в Tekken 8

Летний сезон в Tekken 8 стартует с масштабного обновления, в котором слились традиции боевых искусств, ностальгия по ретро-аркадам и приправленная фан-сервисом косметика. Одним из центральных событий стало возвращение бойца Факумрама — мастера муай-тай с трагическим прошлым, шрамами от удара молнии и татуировками, отражающими культурное наследие Таиланда. Для владельцев Character Pass он уже доступен с 7 июля, а полноценный релиз состоится 11 июля.

Bandai Namco подчеркнули, что в образе Факумрама разработчики стремились сохранить аутентичность и глубину: его внешность, костюмы и история подчеркивают связь с национальной идентичностью. Сюжет бойца продолжает драматичную линию: из-за угрозы жизни его семьи, он оказывается втянут в бой не по своей воле.

Однако на одном бойце летнее обновление не остановилось. С 8 июля в игру добавили новый боевой пропуск, в рамках которого игроки смогут разблокировать пляжные костюмы для женских персонажей, включая бикини, тематические аксессуары и даже парики в стиле Atelier Yumia. Сама же героиня Atelier Yumia появится в DLC-кроссовере, который выйдет 23 июля.

Не обошлось и без неожиданностей: Pac-Man снова на арене. Новая арена PAC-Pixels — это двухуровневая площадка в стиле 8-битной аркады, где игроки смогут сокрушать соперников под фирменную мелодию PAC-SPARK. На арене скрываются стены с призраками, разрушаемый пол и эффекты, отсылающие к классике Bandai Namco. Также в игру добавили тематические предметы: шлем в виде головы Пак-Мэна и другие коллаб-аксессуары, доступные до 6 октября.