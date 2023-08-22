На Gamescom 2023 показали эффектный трейлер Tekken 8. Файтинг выйдет уже в начале 2024 года ©

Продолжение знаменитой серии файтингов Tekken от Bandai Namco отправляется на игровую выставку Gamescom 2023. Прямо время церемонии открытия Opening Night Live был опубликован новый трейлер к Tekken 8. Представленный ролик радует эффектными сценами мордобоя между разными персонажами и раскрывает дату выхода игры.

Согласно анонсу, новая часть Tekken выйдет уже в начале этого года. На релизе игроки получат 32 уникальных играбельных персонажа, каждый из которых имеет индивидуальный стиль боя и может быть персонализирован с различными костюмами. В игре будет присутствовать сюжетный режим, а также сетевые лобби в дополнительными режимами битв. Среди одиночной активности будет также режим Arcade Quest. В нем игроки смогут соревноваться с персонажами под управлением ИИ, который будет выступать аватаром игрока.

Релиз Tekken 8 состоится 26 января 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Ключевой особенностью игры станет использование передового графического движка Unreal Engine 5. Восьмая часть Tekken станет первым файтингом, который использует современные технологии Unreal Engine, обеспечивая превосходные визуальные эффекты и качество текстур.