Новый боец и экзотическая арена: файтинг Tekken 8 получил жаркое зимнее обновление

Bandai Namco выпустила крупное обновление 2.08.00 для Tekken 8, добавившее нового бойца и свежую арену. Главной новинкой стала Миари Зо, обладающая уникальным стилем боя, сочетающим классические удары с магическим оружием, материализуемым прямо из воздуха.

Владельцы второго сезонного пропуска получили доступ к героине с 2 декабря 2025 года, а для всех остальных Миари Зо станет доступна как DLC с 5 декабря. Для помощи игрокам в освоении нового персонажа студия выпустила обучающий ролик на официальном канале.

Обновление принесло и новую арену — Baobab Horizon, вечернюю локацию на острове Мадагаскар, где бойцы смогут сражаться среди экзотических пейзажей. В игровом магазине Tekken Shop появился новый боевой пропуск Round 8: бесплатная версия позволяет заработать до 100 внутриигровых монет Tekken, премиальная — ещё 600.

К празднованию второй годовщины Tekken 8, которая состоится в 2026 году, с 26 января по 16 марта игроки смогут получить эксклюзивную косметику, праздничные визуальные эффекты и оформление профиля. Кроме этого, обновление исправляет многочисленные ошибки, включая баги с перемещением персонажей, улучшая баланс и стабильность боёв.

Полный список изменений доступен на официальном сайте Tekken 8, а поклонники игры могут следить за дополнительными материалами, обучающими роликами и новыми событиями. Обновление укрепляет разнообразие игрового процесса и делает мир Tekken 8 ещё ярче и динамичнее.