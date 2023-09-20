Новый геймплей Tekken 8 раскрывает возвращение игрового режима, где можно будет играть в волейбол

В преддверии скорого старта большой игровой выставки Tokyo Game Show 2023, которая проходит в Японии, разработчики Tekken 8 показали новые кадры файтинга. Студия Bandai Namco опубликовала 15 минут геймплея ожидаемого проекта, где показала разнообразные игровые режимы. Для фанатов приятным сюрпризом станет возвращение в серию Tekken волейбола.
Для тех, кто плохо знаком с серией Tekken, разработчики файтинга не боятся экспериментировать с дополнительными игровыми режимами, и поэтому часто радуют игроков необычными механиками. Например, в Tekken 7 они позволили играть в особый вид боулинга с участием бойцов, а теперь можно будет играть в волейбол. Этот режим будет хорошо знаком фанатам серии, ведь он уже появлялся в Tekken 3.
Все 15 минут нового игрового процесса Tekken 8 с обзором остальных режимов:
Релиз Tekken 8 запланирован на 26 января 2024 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Опробовать файтинг до релиза можно будет в рамках закрытого бета-теста, который пройдет с 20 по 23 октября этого года.
Хорошо забытое старое...
Прикольный режим, надо будет сыграть.
Вот что надо вернуть
Да волейбол в tekken 3 сразу напоминает этого динозаврика Gon, его если и добавят то только в tekken tag tournament 3.
Классный режим, помню с третьего теккена, только когда он открывается так и не понял, посое прохождения режима теккен, у меня он открылся, а в следующий раз