Новый ролик Tekken 8 подчеркивает визуальный даунгрейд по сравнению с первым трейлером

В сети появились новые сравнительные видеоролики Tekken 8, демонстрирующие, насколько сильно изменились визуальные эффекты и модели персонажей с момента анонса игры и предыдущей части серии.
Новые видео, созданные Cycu1, показывают, что визуальная составляющая релизной версии значительно ухудшилась по сравнению с первым трейлером. Хотя модели персонажей Джина и Казуи кажутся идентичными, в освещении произошли значительные изменения, что привело к ухудшению визуальной составляющей финальной версии.
Второе сравнительное видео Tekken 8, также созданное Cycu1, подчеркивает, что модели персонажей всех вернувшихся героев были значительно улучшены, что неудивительно, учитывая, сколько лет прошло с момента выхода Tekken 7 и то, что новая часть серии работает на движке Unreal Engine 5.
Хотя на первый взгляд новая часть серии не сильно отличается от своего предшественника, в Tekken 8 есть несколько новых механик, которые делают игру гораздо более агрессивной. И
Tekken 8 уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Каждый раз одно и тоже.Показывают CGI с красивой графикой,что бы делали предзаказы а на релизе визуальный даунгрейд ...
Сосноли опять не смогли вытянуть!
Там вроде говорили что єффекты прикрутили, потому что сами игроки єто просили
Подкрутить просили обилие фейерверков во время обычных матчей где после каждого удара было столько спецэффектов, что даже не являясь эпилептиком точно можно было словить припадок.
печально все это
Порезали дабы консольки не поплавились, как всегда
Я уже к такому привык. и не верю, когда смотрю трейлер какой то игры и вижу, что разработчики кричат на каждом углу, что это трейлер на движке и что она записана на консоли в реальном времени, а потом даунгрейт на релизе. Лишь единицы разработчиков выпускают игры без даунгреда.
на вашем плеере не видно разницы)