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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 175 оценок

Новый ролик Tekken 8 подчеркивает визуальный даунгрейд по сравнению с первым трейлером

butcher69
Новости

В сети появились новые сравнительные видеоролики Tekken 8, демонстрирующие, насколько сильно изменились визуальные эффекты и модели персонажей с момента анонса игры и предыдущей части серии.

Новые видео, созданные Cycu1, показывают, что визуальная составляющая релизной версии значительно ухудшилась по сравнению с первым трейлером. Хотя модели персонажей Джина и Казуи кажутся идентичными, в освещении произошли значительные изменения, что привело к ухудшению визуальной составляющей финальной версии.

Второе сравнительное видео Tekken 8, также созданное Cycu1, подчеркивает, что модели персонажей всех вернувшихся героев были значительно улучшены, что неудивительно, учитывая, сколько лет прошло с момента выхода Tekken 7 и то, что новая часть серии работает на движке Unreal Engine 5.

Хотя на первый взгляд новая часть серии не сильно отличается от своего предшественника, в Tekken 8 есть несколько новых механик, которые делают игру гораздо более агрессивной. И

Tekken 8 уже доступна на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.

7
8
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Phandle

Каждый раз одно и тоже.Показывают CGI с красивой графикой,что бы делали предзаказы а на релизе визуальный даунгрейд ...

4
MythicalTiernan

Сосноли опять не смогли вытянуть!

2
pokemonizm

Там вроде говорили что єффекты прикрутили, потому что сами игроки єто просили

1
skualllionheart

Подкрутить просили обилие фейерверков во время обычных матчей где после каждого удара было столько спецэффектов, что даже не являясь эпилептиком точно можно было словить припадок.

0
Zlobin_Evgeny

печально все это

1
Случайный Игрок

Порезали дабы консольки не поплавились, как всегда

1
Adam992

Я уже к такому привык. и не верю, когда смотрю трейлер какой то игры и вижу, что разработчики кричат на каждом углу, что это трейлер на движке и что она записана на консоли в реальном времени, а потом даунгрейт на релизе. Лишь единицы разработчиков выпускают игры без даунгреда.

1
SULIK 712

на вашем плеере не видно разницы)

0