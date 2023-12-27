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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.9 135 оценок

Новый трейлер Tekken 8 демонстрирует геймплей за Куму

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Куму в действии.

Tekken 8 представляет собой следующую главу в захватывающей истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит снова вступить в арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.

Tekken 8 выходит 26 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC. Бесплатная демоверсия доступна для консолей и ПК. Ознакомьтесь с последним сюжетным трейлером, в котором другие бойцы объединились с Дзином Казамой, чтобы противостоять Мишиме Казуе в финальной всемирной битве.

12
14
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 14
Ваш комментарий
U1traMagnum

Медведь косплеит Рю?

3
Kenn1y

Скорее Хэйхати, но с повязкой.

0
PlacidFrazer

Помню как в детстве рубился в теккен 3 на плейстейшен 1. Супперская игра. Классные были времена.

2
alexhistory

Опа, Мишкаааа) А где Маша?

1
Xstranger

Маша здесь!

0
Famiclone

Не понимал. не понимаю и не буду понимать наличие этого персонажа в игре, так же как и наличие Джека, Панды и Гиггаса

Зато Мигеля нет и Эдди платный. Здорово, чо

0
Ely Maze

Это Японский файтинг поэтому тут есть наличие Кумы
А про платных бойцов ну так же и в MK именно так файтинги и зарабатывают на скинах и платных персонажах

6
jax baron

не с кумой то всё понятно а вот панду давно выкинуть надо было.

0
Kenn1y

Специально же, чтобы брали сезонник ради проверенных персонажей, интересно другое, Панда и Кума есть, а Кристи где?

0
Famiclone Ely Maze

А как продажа части ростера за деньги в другой оправдывает то, что это в целом скам?

0
Famiclone Kenn1y

Зачем она нужна когда это Эдди Ctrl-C Ctrl-V?

Эдди будет платным

0
Ds_Raider

Им нужно было ввести Хальсина из БГ3

0
MONOLITA

Русский медведь, у него даже удары как у Джека из Tekken 3, хотя Кума там тоже был...Красота!!

0