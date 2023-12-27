Новый трейлер Tekken 8 демонстрирует геймплей за Куму

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Куму в действии.
Tekken 8 представляет собой следующую главу в захватывающей истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. Игрокам предстоит снова вступить в арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом захватывающем турнире.
Tekken 8 выходит 26 января 2024 года для PS5, Xbox Series X/S и PC. Бесплатная демоверсия доступна для консолей и ПК. Ознакомьтесь с последним сюжетным трейлером, в котором другие бойцы объединились с Дзином Казамой, чтобы противостоять Мишиме Казуе в финальной всемирной битве.
Медведь косплеит Рю?
Скорее Хэйхати, но с повязкой.
Помню как в детстве рубился в теккен 3 на плейстейшен 1. Супперская игра. Классные были времена.
Опа, Мишкаааа) А где Маша?
Маша здесь!
Не понимал. не понимаю и не буду понимать наличие этого персонажа в игре, так же как и наличие Джека, Панды и Гиггаса
Зато Мигеля нет и Эдди платный. Здорово, чо
Это Японский файтинг поэтому тут есть наличие Кумы
А про платных бойцов ну так же и в MK именно так файтинги и зарабатывают на скинах и платных персонажах
не с кумой то всё понятно а вот панду давно выкинуть надо было.
Специально же, чтобы брали сезонник ради проверенных персонажей, интересно другое, Панда и Кума есть, а Кристи где?
А как продажа части ростера за деньги в другой оправдывает то, что это в целом скам?
Зачем она нужна когда это Эдди Ctrl-C Ctrl-V?
Эдди будет платным
Им нужно было ввести Хальсина из БГ3
Русский медведь, у него даже удары как у Джека из Tekken 3, хотя Кума там тоже был...Красота!!