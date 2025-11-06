Общие продажи серии файтингов Tekken от Bandai Namco перевалили за 61 миллион копий по всему миру

Компания Bandai Namco Entertainment официально объявила, что совокупные мировые продажи игр серии Tekken превысили отметку в 61 миллион копий. Данные опубликованы в свежем отчёте Fact Book 2025, который отражает суммарные поставки игр для домашних консолей и ПК по состоянию на март 2025 года.

Франшиза, стартовавшая в 1994 году с выхода оригинального Tekken на аркадных автоматах и первой PlayStation, за три десятилетия превратилась в один из самых узнаваемых и успешных файтинговых брендов в истории индустрии. Серия насчитывает десять основных игр, несколько ответвлений и экранизаций, а также отмечена в Книге рекордов Гиннесса как самая продолжительная сюжетная линия в истории видеоигр без перезапусков и переосмыслений.

Наибольший успех пришёлся на классические части Tekken 2 и Tekken 3, которые задали новые стандарты для жанра. Поздние выпуски продолжили развивать формулу, сохраняя высокий уровень глубины геймплея и соревновательной составляющей, что позволило франшизе занять место в тройке самых продаваемых серий файтингов в мире.

Тем временем Tekken 8, вышедшая в начале 2024 года, продолжает активно развиваться. Недавно игра получила крупное обновление, в котором на арену вышел Armor King, а вместе с ним — хэллоуинские костюмы и патч баланса, значительно изменивший соревновательную метаигру.

Сейчас студия Bandai Namco сосредоточена на поддержке Tekken 8: до конца текущего года в игру добавят новую героиню, а в 2026 году разработчики планируют запустить ещё один год контентной поддержки, включающий дополнительных бойцов, режимы и тематические события.