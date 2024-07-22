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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 510 оценок

Один из первых персонажей серии возвращается в Tekken 8: разработчики опубликовали трейлер следующего бойца

Gutsz
Новости

Разработчики популярного файтинга Tekken 8 не на шутку удивили сообщество фанатов, объявив о возвращении персонажа, которого все считали мертвым. Прямо во время финала киберспортивного турнира EVO 2024 был анонсирован третий DLC-персонаж для игры. Им стал руководитель дзайбацу «Мисима» и один из первых героев серии — Хэйхати Мисима. Его анонсирующий трейлер намекает на добавление еще одной арены для битв и важное продолжение основной истории, которое ждет игроков в сюжетном режиме.

Судя по всему, Хэйхати Мисима смог каким-то образом обмануть свою смерть в прошлой части файтинга. Он возвращается в Tekken 8 как дополнительный персонаж и будет принимать активное участие в развитии сюжета, где также появятся и другие вышедшие DLC-бойцы: Эдди и Лидия.

Новый боец появится в Tekken 8 уже этой осенью. Его анонс показал, что большинство утечек с якобы списком DLC-бойцов для файтинга ложны или авторы игры намеренно вводят датамайнеров в заблуждение. Ранее предполагалось, что третьим героем должен был стать Мардук или Фахкумрам. Теперь понятно, что в Bandai Namco умеют делать сюрпризы, и фанаты могут ждать кого угодно из героев в будущих обновлениях.

19
11
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 11
Ваш комментарий
U1traMagnum

Сюжет Теккен 7 в топку) теперь это как в других игр с мультивселенной аля если персонаж умер то это не значит что он умер по настоящему) он вернется каким бы его способом бы не убили)

И да как вам мощные усы деда ?

10
Uilenspiegel

В мортале так же.

0
Yoshemitsu

M.Bison как бы тоже недавно воскресс.

0
Sciurus989

Самое смешное, что этот твист уже был в tekken5.

0
Лобо

Как по мне возвращать его было не нужно. Ведь в игре есть рейна которая имеет много его приемов.

3
ShiroiAkuma

Огонь, и так было понятно, что Деда так просто не сольют, все таки икона серии.

А тут еще и от лавовой ванны помолодел

Осталось Мардука и Армора дождаться

0
MrShiro20

я жду деревянного человечка который копирует техники других

0
Дворф

О можно залететь теперь в теккен 8

0
OzyWoozy

гражданин Харада утверждал "Heihachi Mishima is completely dead", посему, надеюсь это некий пиар ход и троллинг.

0
pokemonizm

там на ЕВО в конце трейлера был стеб Харадой над самим собой с "комплитли дед"

0
Rey4rtRO

То есть они решили переиграть дата-майнеров и выпустить деда вместо Мардука? Надеюсь теперь на АК вместо Факумрама.

0