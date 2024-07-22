Один из первых персонажей серии возвращается в Tekken 8: разработчики опубликовали трейлер следующего бойца

Разработчики популярного файтинга Tekken 8 не на шутку удивили сообщество фанатов, объявив о возвращении персонажа, которого все считали мертвым. Прямо во время финала киберспортивного турнира EVO 2024 был анонсирован третий DLC-персонаж для игры. Им стал руководитель дзайбацу «Мисима» и один из первых героев серии — Хэйхати Мисима. Его анонсирующий трейлер намекает на добавление еще одной арены для битв и важное продолжение основной истории, которое ждет игроков в сюжетном режиме.

Судя по всему, Хэйхати Мисима смог каким-то образом обмануть свою смерть в прошлой части файтинга. Он возвращается в Tekken 8 как дополнительный персонаж и будет принимать активное участие в развитии сюжета, где также появятся и другие вышедшие DLC-бойцы: Эдди и Лидия.

Новый боец появится в Tekken 8 уже этой осенью. Его анонс показал, что большинство утечек с якобы списком DLC-бойцов для файтинга ложны или авторы игры намеренно вводят датамайнеров в заблуждение. Ранее предполагалось, что третьим героем должен был стать Мардук или Фахкумрам. Теперь понятно, что в Bandai Namco умеют делать сюрпризы, и фанаты могут ждать кого угодно из героев в будущих обновлениях.