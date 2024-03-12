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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.4 406 оценок

Огромный металлический куб унижает игроков в сетевом режиме Tekken 8

Gutsz
Новости

Новый файтинг Tekken 8 от разработчиков из студии Bandai Namco вышел в конце января на ПК и консолях. Уже больше месяца игроки активно участвуют в сетевых битвах и экспериментируют с возможностями встроенного редактора. Поначалу игроки просто пытались создать в игре уникальные наряды, но, как оказалось, редактор имеет гораздо большее влияние на саму игру. Геймерам удалось создать костюм, который практически гарантирует вам победу в бою с любым соперником.

Игроки Tekken 8 в социальных сетях стали жаловаться, что против них попадается огромный металлический куб. Нет, это не новый персонаж файтинга и не сторонняя модификация. Просто удачливым игрокам удалось найти уязвимость в редакторе персонажа, что позволяет изменять масштаб некоторых объектов в игре и полностью скрывать за ними выбранного бойца.

Такой внешний вид дает неоспоримое преимущество в бою. Огромный куб полностью скрывает все движения, из-за чего физически невозможно предугадать приемы и заблокировать удары. Разработчики Tekken 8 пока никак не отреагировали на проблему, но учитывая их пристальное внимание к отзывам, они быстро выпустят фикс редактора персонажей.

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Tekken 8
26.01.2024
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