Отец серии файтингов Tekken рассказал о странном конфликте с создателем Dead Or Alive

Геймдизайнер Кацухиро Харада, бессменный руководитель серии Tekken, неожиданно раскрыл подробности своего многолетнего конфликта с Томонобу Итагаки — создателем другой некогда популярной серии файтингов Dead or Alive. По его словам, на протяжении десяти лет между ними шла жесткая вражда, которую инициировал сам Итагаки ради продвижения своего бренда.

В длинном посте в соцсетях Харада вспомнил, что изначально их знакомство прошло вполне мирно, но всё изменилось, когда Итагаки узнал, что он его младший товарищ по университету Васэда. С этого момента его поведение резко изменилось, и Харада столкнулся с откровенной грубостью со стороны конкурента.

Затем, в конце 90-х, Итагаки начал активную кампанию против Tekken в медиа — постоянно критиковал игру, продвигая Dead or Alive как её главного конкурента. Руководство Namco запретило Хараде отвечать на выпады, но Итагаки не останавливался. В один из моментов он даже пригласил Хараду в офис Team Ninja, чтобы тот попробовал ещё не вышедшую Dead or Alive 2. Харада дал положительный отзыв, но позже узнал, что после его ухода Итагаки сказал своей команде: "Сегодня мы победили Tekken".

Оглядываясь назад, понимаю, что при таких обстоятельствах у нас не было шансов на дружеские отношения.

— вспоминает Харада.

Спустя десять лет, в 2008 году, после ухода Итагаки из Team Ninja, конфликт наконец закончился. По словам Харады, создатель Dead or Alive пригласил его на ужин и неожиданно признался, что никогда не испытывал настоящей вражды к Tekken и его команде. Более того, он извинился за свою агрессивную тактику. С тех пор они поддерживали неформальное общение, и каждый Новый год Харада получал от него "пьяный" звонок, что стало своеобразной традицией. Однако в последние годы звонки прекратились.

Интересно, что откровения Харады появились на фоне активных обсуждений в сообществе Tekken. Сейчас поклонники серии ждут новых обновлений, которые разработчики уже готовят к 2025 году.

Сам Итагаки пока никак не прокомментировал рассказ Харады, но фанаты надеются, что он выскажет свою версию событий.