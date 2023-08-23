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Tekken 8 26.01.2024
7.6 98 оценок

Открыт предзаказ на коллекционное издание Tekken 8 с фигуркой Дзина Кадзамы

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Gutsz
Новости

Вслед за эффектным трейлером Tekken 8 на Gamescom 2023, компания Bandai Namco рассказала о различных изданиях файтинга. Игроков ждут стандартное, Ultimate и Deluxe издания с дополнительным контентом, а также особое коллекционное издание. Предзаказы на все версии Tekken 8 уже открыты в цифровых магазинах.

Коллекционное издание Tekken 8 обойдется фанатам в 270 евро для ПК или 280 евро для консолей. Оно включает в себя полный набор всех внутриигровых привилегий из Ultimate и Deluxe изданий, но главным его преимуществом станет уникальная статуэтка главного героя. В комплект входит фигурка Дзина Кадзамы высотой 25 сантиметров с встроенной подсветкой. Кроме этого, коллекционное издание включает стилбук, 8 глянцевых коллекционных карточек, кольцо Лероя Смита с мешочком для переноски и специальный аркадный жетон.

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Особенности остальных изданий:

  • Deluxe издание включает в себя базовую версию игры, абонемент на первый год DLC, а также яркие костюмы для персонажей.
  • Ultimate издание включает в себя все то же самое, что и Deluxe, плюс скины аватаров для Казуи, Дзина и Джун, а также набор футболок Classic Tekken 32 с новыми и старыми иллюстрациями из игр серии. П
  • ри предварительном заказе стандартного издания Tekken 8 вы получите скин аватара Пола Феникса.

Tekken 8 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 января 2024 года.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kamishini1993

Японцы уверовали в себя, почти всех лишили регионалок

1
JohnTornton

тут хоть игра входит в набор

0