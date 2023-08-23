Открыт предзаказ на коллекционное издание Tekken 8 с фигуркой Дзина Кадзамы ©

Вслед за эффектным трейлером Tekken 8 на Gamescom 2023, компания Bandai Namco рассказала о различных изданиях файтинга. Игроков ждут стандартное, Ultimate и Deluxe издания с дополнительным контентом, а также особое коллекционное издание. Предзаказы на все версии Tekken 8 уже открыты в цифровых магазинах.

Коллекционное издание Tekken 8 обойдется фанатам в 270 евро для ПК или 280 евро для консолей. Оно включает в себя полный набор всех внутриигровых привилегий из Ultimate и Deluxe изданий, но главным его преимуществом станет уникальная статуэтка главного героя. В комплект входит фигурка Дзина Кадзамы высотой 25 сантиметров с встроенной подсветкой. Кроме этого, коллекционное издание включает стилбук, 8 глянцевых коллекционных карточек, кольцо Лероя Смита с мешочком для переноски и специальный аркадный жетон.

Особенности остальных изданий:

Deluxe издание включает в себя базовую версию игры, абонемент на первый год DLC, а также яркие костюмы для персонажей.

Ultimate издание включает в себя все то же самое, что и Deluxe, плюс скины аватаров для Казуи, Дзина и Джун, а также набор футболок Classic Tekken 32 с новыми и старыми иллюстрациями из игр серии. П

ри предварительном заказе стандартного издания Tekken 8 вы получите скин аватара Пола Феникса.

Tekken 8 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 26 января 2024 года.