По словам геймдиректора, утечки о Tekken 8 не соответствуют действительности ©

Этот год был удачным для файтингов: в этом году вышла Street Fighter 6, а совсем скоро любители жанра получат в свои руки новую часть Mortal Kombat. А сегодня, 21 августа, в сети появилась утечка интересной информации о Tekken 8. Хотя эта информация вызвала большой ажиотаж в социальных сетях из-за ее предполагаемой достоверности, директор серии Tekken Кацухиро Харада (Katsuhiro Harada) заявил, что эта информация неверна.

Харада обратился к утечке "незначительной информации" на своей странице в Twitter, заявив, что это устаревшая информация, которая либо уже была изменена, либо вовсе была удалена. Ветеран Tekken также утверждает, что организация, от которой поступили утечки, отвечала за локализацию и отладку игры. По его словам, следующая утечка позволит определить ответственную сторону, а также создать систему на будущее.

Предыдущие утечки из игры были обобщены в сообщении на Reddit, где были показаны различные портреты персонажей, списки движений и уникальные вступления для новичков. Также были найдены данные, из которых следовало, что икона серии Казуя может быть запланирована или появится в Tekken 8 в какой-то момент. Харада в своем сообщении об утечках не был конкретен и поэтому неясно, насколько именно эта информация неверна.

Харада дал понять, что они собираются преследовать тех, кто допустил утечку, и гарантировать, что то, что они будут выпускать в будущем, будет дополнительно защищено как внутри компании, так и за ее пределами. Это следует за аналогичными заявлениями других разработчиков, которые, похоже, стали жестче относиться к тем, кто нарушает NDA и другие контракты, направленные на поддержание проектов в стадии разработки.