По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принята

Демо-версия Tekken 8 получила отличный прием: об этом сообщил продюсер игры Кацухиро Харада, заявив, что количество предварительных заказов увеличилось, а выявленные на данный момент проблемы будут решены в финальной версии.
«Демо-версия Tekken 8, доступная сейчас, получила очень положительные отзывы, и количество предварительных заказов неуклонно растет. Спасибо за вашу поддержку», — написал Харада. «Мы исправим проблемы, обнаруженные в демо-версии, в финальной версии».
Tekken 8, новая глава серии Bandai Namco выглядит чрезвычайно многообещающей благодаря большому составу и некоторым интересным нововведениям в игровом процессе. Среди них выделяется новая механика, способная изменить облик сражений там, где ее лучше всего использовать, подчеркивая удары и позволяя восстанавливаться в очень сложных ситуациях.