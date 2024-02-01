По статистике, многие игроки даже не дошли до финальной части сюжетного режима Tekken 8

Сюжетный режим не является основным направлением любого файтинга для многих игроков, и в этом нет ничего нового. Тем не менее, глава Tekken 8 Кацухиро Харада был немного раздосадован тем фактом, что большинство игроков до сих пор не дошли до финала - или, скорее, концовки - The Dark Awakening, сюжетной части игры.
В своем посте в сети X господин Харада отметил, что "по статистике, очевидно, большинство игроков не дошли до завершения сюжетного режима", и подчеркнул, что у него есть свое мнение о том, какой исход является лучшим, а какой - худшим, но он оставляет это на усмотрение каждого игрока. По его словам, один из вариантов развития событий был намечен еще в 1990 году.
"Это был сценарий, который я описал основателю NAMCO Масаю Накамуре в 1990-х (кажется, это было в 1996-1997 годах, когда я проводил презентацию в зале заседаний). Тогда председатель совета директоров спросил меня, сколько еще глав потребуется для этого, и я ответил, за 10 лет - еще три игры. Ну, теперь мы все знаем результат... 2024 год!" - прокомментировал он.
Если 2023 год стал триумфальным для файтингов благодаря выходу Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1, то 2024-й начнется не только с правильной ноги, но и с обеих ног в двери. Tekken 8 - новый релиз от Bandai Namco - сильный кандидат на то, чтобы стать одной из лучших игр в этой категории на долгие годы.
Tekken 8, получившая отличные отзывы прессы и публики, уже доступна для PS5, Xbox Series и PC.
А разве файтинги для сюжета берут? Не знала...
А зачем вообще посути проходить текен? Да и вообще фатинги? Это явно не основная фишка жанра далеко не самая
меня всегда поражали сюжетки в файтингах. Там, где он должен быть рудиментарным, японцы перли по полной. А когда случались RPG игры - "нахер, давайте про файтинг".
Ну по сути да,файтинги нужны что б подраться,а сюжетка так,время убить.
Не знаю, как остальным, но мне эта часть не сильно понравилась. Я не играл в 6 и 7 части, но хорошо помню 1-2-3-4-5 и на PS Vita.
Персонажи стали какие-то однотипные, система Rage "ни к селу, ни к городу". Special Style режим, когда ты исполняешь комбо нажатием одной кнопки вообще портит суть, когда раньше тебе надо было запомнить хотя бы 1-2 простых комбо, а не долбить две кнопки все 3 раунда.
Ну и в целом объем испанского стыда как-то вырос.
Ну, я качал с торрента ради сюжетки и эпизодов. И всë-таки, сюжет там получше чем в последних 2-х MK, в Теккене хоть что-то новенькое . Например режим когда нужно месить мобов от 3 лица. Да, механика старая, но что-то я не припомню такого в файтингах)