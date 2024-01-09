Похоже, что Bandai Namco случайно раскрыла имя первого DLC-персонажа для Tekken 8

Через чур внимательные фанаты Bandai Namco обнаружили на YouTube-канале компании информацию о первом дополнении для Tekken 8 с дополнительным персонажем. Видео замечено в плейлисте, но оно еще не было опубликовано и фанаты успели сделать скриншот.
Судя по всему, одним из персонажей в первом DLC станет Джози Рисаль, которая впервые появилась в седьмой части Tekken и представляет собой модель и профессионального кикбоксера.
Tekken 8 разрабатывается для платформ PC, PS5 и Xbox Series X/S на движке Unreal Engine 5, а релиз запланирован на 26 января текущего года.
А эта дурочка, и нах она нужна