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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8 146 оценок

Похоже, что Bandai Namco случайно раскрыла имя первого DLC-персонажа для Tekken 8

butcher69
Новости

Через чур внимательные фанаты Bandai Namco обнаружили на YouTube-канале компании информацию о первом дополнении для Tekken 8 с дополнительным персонажем. Видео замечено в плейлисте, но оно еще не было опубликовано и фанаты успели сделать скриншот.

Судя по всему, одним из персонажей в первом DLC станет Джози Рисаль, которая впервые появилась в седьмой части Tekken и представляет собой модель и профессионального кикбоксера.

Tekken 8 разрабатывается для платформ PC, PS5 и Xbox Series X/S на движке Unreal Engine 5, а релиз запланирован на 26 января текущего года.

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Tekken 8
26.01.2024
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