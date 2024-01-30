Популярность Tekken 8 продолжает расти! Рейтинг игры в Steam вырос до 91%

26 января на Xbox Series X/S, PS5 и PC состоялся официальный релиз файтинга от Bandai Namco — Tekken 8. Как уже сообщалось ранее, новая часть Tekken была особенно хорошо принята, как только она запустилась в Steam. На тот момент общее количество пользовательских рецензий на игру насчитывало уже более 2 тысяч, а процент положительных отзывов достигал отметки 86%, что является очень хорошим результатом.
Но на сегодняшний день количество пользовательских рецензий на Tekken 8 в Steam увеличилось до 5 тысяч, а сам процент положительных отзывов подрос на целых 5% и теперь находится на отметке 91%, что можно назвать просто потрясающим результатом.
Одновременно с ростом количества хвалебных отзывов растет и число онлайн-игроков в Steam. В настоящее время в игре по-прежнему 25 тысяч человек, а пиковая отметка по количеству онлайн-игроков находится на уровне 50 тысяч.
Примечательно, что по пиковому количеству игроков игра значительно превзошла Tekken 7 и Mortal Kombat 1 (пик был меньше 40 тысяч). Для жанра файтинга подобный результат считается просто выдающимся.
Вчера скачал и графика и геймплей очень порадовали
А позавчера допрошел сюжет мк1 и как по мне она серовато выглядит на фоне Теккена 8
Надо идти качать,хотя бы так поглядеть самому
Стоит, как крыло от сбитого самолёта. 😔
Работы конечно много у разработчиков, освещение править, пиксели у волос править, физику править, а ещё и шмотки надо наклепать.