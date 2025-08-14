Портирование Tekken 8 для Switch 2 потребует "много работы", заявил создатель популярного файтинга

Кацухиро Харада, руководитель серии Tekken, в недавнем интервью изданию Eurogamer прокомментировал возможность выхода Tekken 8 на новой гибридной консоли Nintendo Switch 2. По его словам, такой вариант «не исключен», но сопряжен с серьезными техническими трудностями.

Харада отметил, что с точки зрения бизнеса выпуск игры на Switch 2, которая демонстрирует отличные продажи, был бы «очень хорошим решением» для привлечения более широкой аудитории. Однако он тут же оговорился, что для этого потребуется огромная работа по оптимизации.

Это интересный вариант, и он не совсем исключен. Но потребуется много работы над игрой, чтобы заставить ее работать на этом оборудовании.

— заявил Харада, добавив, что это делает решение «не очень простым». В данный момент никаких официальных анонсов на этот счет нет.

Пример главного конкурента в лице Street Fighter 6, который успешно стартовал на Switch 2 и значительно увеличил свои продажи за счет новой платформы, доказывает состоятельность такого порта.

Возможно, выход на новую платформу и привлечение казуальной аудитории помогли бы сгладить некоторые неровности, возникшие в отношениях с преданными фанатами в последнее время. Напомним, не так давно новый патч для файтинга добавил в игру костюмы, которые, по мнению многих игроков, изуродовали женских персонажей, вызвав волну недовольства в сообществе.

Даже если Tekken 8 в итоге не доберется до новой консоли Nintendo, фанатов ждет насыщенный год. Уже совсем скоро в ростер бойцов вернется любимец публики Армор Кинг, а после него, в конце года, в игре появится совершенно новая героиня с Мадагаскара, Миари Зо.