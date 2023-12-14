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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
7.8 126 оценок

Представлен эффектный сюжетный трейлер файтинга Tekken 8

butcher69
Новости

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер грядущего файтинга Tekken 8, в котором рассказывается о сюжетной линии, ожидающей игроков. Кроме того, бесплатная демоверсия уже доступна на PlayStation.

Tekken 8 - очередная глава в истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. В игре разворачивается продолжение саги Мисима, описывая битву за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом турнире. С постоянно растущим списком бойцов у игроков есть из чего выбрать.

Геймплей Tekken 8 был усовершенствован, в нем сочетаются доступность для новичков и глубина для опытных ветеранов. Разработчики сосредоточились на новых возможностях и улучшенной графике, чтобы улучшить впечатления всех игроков. Сражаясь в одиночной кампании или бросая вызов друзьям в многопользовательских матчах, Tekken 8 выглядит отличным претендентом на звание лучшего файтинга следующего года.

Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 26 января 2024 года.

6
4
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Famiclone

Огр? Там был Огр?! ООООООГР!!!

"Умбарахскамунах!" или как он там говорил при победе...)

1
Kenn1y

Неплохой вариант, чтобы иногда сменить SF6.

0
Gradient_Zero

Красота! Просто челюсть на полу лежит. Трейлер скомпонован так, будто сюжет Tekken 8 даст ответы на все вопросы, тянущиеся вместе с серией уже 30 лет

0
Rensky27

почему-то тизер мне больше уже напоминает мортал

0