Представлен эффектный сюжетный трейлер файтинга Tekken 8

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер грядущего файтинга Tekken 8, в котором рассказывается о сюжетной линии, ожидающей игроков. Кроме того, бесплатная демоверсия уже доступна на PlayStation.
Tekken 8 - очередная глава в истории легендарной файтинг-саги, разработанной студией Bandai Namco. В игре разворачивается продолжение саги Мисима, описывая битву за первенство на турнире "Железный кулак". Игрокам предстоит вновь выйти на арену и выбрать своего бойца, который, по их мнению, сможет превзойти всех соперников на этом турнире. С постоянно растущим списком бойцов у игроков есть из чего выбрать.
Геймплей Tekken 8 был усовершенствован, в нем сочетаются доступность для новичков и глубина для опытных ветеранов. Разработчики сосредоточились на новых возможностях и улучшенной графике, чтобы улучшить впечатления всех игроков. Сражаясь в одиночной кампании или бросая вызов друзьям в многопользовательских матчах, Tekken 8 выглядит отличным претендентом на звание лучшего файтинга следующего года.
Tekken 8 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC 26 января 2024 года.
Огр? Там был Огр?! ООООООГР!!!
"Умбарахскамунах!" или как он там говорил при победе...)
Неплохой вариант, чтобы иногда сменить SF6.
Красота! Просто челюсть на полу лежит. Трейлер скомпонован так, будто сюжет Tekken 8 даст ответы на все вопросы, тянущиеся вместе с серией уже 30 лет
почему-то тизер мне больше уже напоминает мортал