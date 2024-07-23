Премьер-министр Польши врывается в бой вместе с новым обновлением для Tekken 8

Японские разработчики из Bandai Namco выпустили свежее обновление для популярного файтинга Tekken 8, предоставляя игрокам целый ряд давно ожидаемых функций и улучшений. Самым главным нововведением обновления, безусловно, стала Лидия Собеская — настоящий премьер-министр Польши, которая теперь будет участвовать в боях и позднее примет участие в бесплатном сюжетном расширении. Вместе с героиней, патч 1.06.01 добавляет еще много интересного.

Как сообщают авторы файтинга, в этом обновлении они сосредоточились на исправлении ошибок, добавлении новых функций и нового контента. Балансных изменений и переработок бойцов в версии 1.06.01 не произошло.

Вот какие исправления и улучшения ждут игроков в патче:

Новая игровая арена - Морской куррорт.

Улучшен «TEKKEN BALL», позволяющий практиковаться в TEKKEN BALL во время ожидания онлайн-матча.

Изменено поведение возврата мяча в «TEKKEN BALL» при использовании техник предметов.

Улучшен «Специальный стиль», позволяющий выполнять «Специальный прием» и «Воздушное комбо» из положения пригнувшись.

В разделе «МОИ ПОВТОРЫ И СОВЕТЫ» внесены изменения, благодаря которым таймер обратного отсчета не отсчитывает время, пока таймер раунда остановлен из-за таких действий, как Rage Arts, когда персонаж находится под контролем.

Скорректированы свойства и/или поведение некоторых ходов некоторых персонажей.

Реализованы другие различные улучшения и исправления ошибок.

Еще одним весомым нововведением стало добавление полноценного фоторежима в Tekken 8. Теперь игроки могут запечатлеть самые эффектные моменты своих битв в любом режиме игры.

Напомним, ранее разработчики анонсировали возвращение легендарного персонажа серии.