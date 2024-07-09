Продюсер Tekken 8 просит фанатов перестать "выдумывать персонажей"

Кацухиро Харада - продюсер Tekken 8 и любитель пообщаться со своими подписчиками в социальных сетях. Правда, зачастую люди воспринимают его открытость к общению не так, как надо, и начинают просить о чем-то, что немного не соответствует действительности, например, о создании новых героев и тому подобном.
Нередко Харада подробно и даже слишком искренне отвечает на вопросы интернет-пользователей. Когда разговор зашел о новых бойцах и возможных странах для изучения, один из фанатов предложил своего воина и прикрепил видео с несколькими изображениями. На это продюсер ответил, что опасно создавать внутриигровых персонажей на основе артов, которые ему присылают подписчики:
Ладно, я уже несколько раз говорил об этом здесь, но поскольку мне снова и снова пишут одно и то же, позвольте мне повторить. Для начала, было бы разумно воздержаться от демонстрации своих "конкретных идей относительно персонажей" в соцсетях или в письмах к нам. Тем самым вы лишь способствуете тому, что ваша просьба не будет удовлетворена. К такому выводу я пришел не только в работе над TEKKEN, но и над другими играми, к которым я приложил руку за последние 30 лет, а также над другими своими собственными играми. Очень много людей отправляют игровым компаниям письма, идеи персонажей и сценариев игр через соцсети и форумы для общения.
По сути, чем точнее и детальнее идея, тем меньше вероятность того, что мы ее примем, и тем больше мы от нее отстраняемся, чтобы не попасть под ее влияние. Почему? Потому что определенный процент людей подаст иск в суд в форме "вы использовали мое предложение без разрешения", "вы украли мое предложение" или "это было мое предложение". (Самое страшное, что в прошлом люди, которые вообще не присылали мне никаких писем или сообщений по e-mail, яростно доказывали: "Моя идея была первой!").
Бывало, что они возникали неожиданно, когда я гулял на улице или в игровом центре (и это касалось RPG, к разработке которой я не имел никакого отношения). В прошлом для некоторых наших игр в журналах проводились "кампании" по поиску идей и предложений по названиям. Но многие игровые компании прекратили проводить подобные акции после ряда проблем, включая судебные иски с требованием прав, несмотря на то, что они заранее подписали разного рода формы согласия.
Дело не в том, сможем ли мы выиграть судебный процесс или нет, а в том, что подобные неприятности становятся для нас тяжким бременем. В своем деле я всегда буду обращаться к советам фанатов/пользователей и прислушиваться к ним, и не поймите меня неправильно, мнения и идеи - это две разные вещи.
Безусловно, бывают случаи, когда фанаты помогают мне в разработке персонажей. Можно привести много примеров, но все они - примеры сотрудничества, которого можно достичь только благодаря хорошим отношениям с сообществом.
В настоящее время идет конкурс на лучшие работы, посвященные 30-летию TEKKEN, и это еще один пример очень позитивных отношений между сообществом и TEKKEN. Но как я уже объяснял в самом начале, в наше время очень рискованно получать от фанатов подробную информацию о тех или иных идеях, поэтому мы стараемся по возможности избегать таких ситуаций.
То есть Харада прекрасно понимает, что если он будет подробно рассказывать, например, о том, что в Tekken 8 будут добавлены новые персонажи, то на Bandai Namco могут подать в суд за использование в игре их интеллектуальной собственности без согласия и тому подобное. Так что лучше всего избегать подобных просьб в соцсетях.
Хоть какая то новость за целый месяц ) Я уже начал нервничать...
какая новость, ты шо, это перевод цитаты.
переводчик упражняется в японском надеюсь но зная нашых надмозгов полагаю что в английском.
если посмотреть то Gruz_ в основном подобное и выкладывает...
здесь можно фильтровать таких?
Убрать к чёрту эту систему кастомизации, оставить только альтернативные костюмы и костюмы из прошлых игр серии