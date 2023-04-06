Продюсеры Tekken 8 "не очень довольны" графикой игры ©

Tekken 8 особенно ожидается поклонниками давней серии файтингов от Bandai Namco. Прошло почти шесть лет с момента выхода предыдущей части, и Bandai Namco собирается сделать большой шаг вперед в создании новой игры, поскольку выделила на нее больший бюджет, чем на предыдущую.

Tekken 8 имеет впечатляющую детализированую графику с захватывающими боями. Новая игра разработана на движке Unreal Engine 5 для систем текущего поколения, и это заметно по эффектам частиц, моделям персонажей и сценам. Поклонники тоже отмечали графику, даже шутили, что из-за нее Tekken 7 напоминает игру для PS3. Но, по всей видимости, производители новой игры считают, что ее графику можно еще улучшить.

Ветеран серии, игровой директор и исполнительный продюсер Кацухиро Харада и его коллега Майкл Мюррей в недавней беседе рассказали, что на данный момент они не очень довольны графикой Tekken 8.

Объясняя, что UE5 был использован специально для улучшения графики игры, а анимация персонажей и механика геймплея подкреплены собственными сценариями и программированием разработчиков, он отметил, что когда речь заходит о Unreal Engine 5, приходится думать о гораздо большем, когда дело доходит до освещения.

Кажется, что большинство игровых компаний могут достичь высокого уровня качества в отношении текстур, которые они используют, или шейдеров, или таких основных компонентов. Что действительно отличает их в этом поколении, а также в UE5, так это освещение. И это было очень сложной вещью для нас в плане тонкой настройки. Даже в том билде, который вы видите сегодня, мы не очень довольны состоянием графики на данный момент. Мы думаем, что можем сделать лучше. И одна из сложных вещей - это освещение. Это то, что действительно меняется среди разработчиков в разных играх.

Продюсеры объяснили, что освещение было сложной задачей для студии, чтобы привести его в соответствие со стандартами, которые они сами установили, и что они по-прежнему не удовлетворены тем, как оно выглядит в настоящее время. Поэтому когда игра выйдет в свет, возможно, мы сможем ожидать дальнейшего повышения визуального качества, чем то, что видели сейчас.

Продюсеры рассказали, что речь идет о тонкой настройке размещения отдельных источников света для достижения желаемого внешнего вида и ощущения, и что они могут добиться желаемого эффекта от того, как выглядит персонаж, за счет размещения света на отдельной сцене. И для каждой сцены это должно рассматриваться по-разному, поскольку одна установка может не сработать так, как хотелось бы, на другой сцене. Но команда будет продолжать работать над этим, даже если это "очень трудно", сказал Харада.

Tekken 8 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5, и хотя точная дата запуска еще не известна, ожидается, что это будет 2024 год.