Продюсеры Tekken 8 "не очень довольны" графикой игры

Tekken 8 особенно ожидается поклонниками давней серии файтингов от Bandai Namco. Прошло почти шесть лет с момента выхода предыдущей части, и Bandai Namco собирается сделать большой шаг вперед в создании новой игры, поскольку выделила на нее больший бюджет, чем на предыдущую.
Tekken 8 имеет впечатляющую детализированую графику с захватывающими боями. Новая игра разработана на движке Unreal Engine 5 для систем текущего поколения, и это заметно по эффектам частиц, моделям персонажей и сценам. Поклонники тоже отмечали графику, даже шутили, что из-за нее Tekken 7 напоминает игру для PS3. Но, по всей видимости, производители новой игры считают, что ее графику можно еще улучшить.
Ветеран серии, игровой директор и исполнительный продюсер Кацухиро Харада и его коллега Майкл Мюррей в недавней беседе рассказали, что на данный момент они не очень довольны графикой Tekken 8.
Объясняя, что UE5 был использован специально для улучшения графики игры, а анимация персонажей и механика геймплея подкреплены собственными сценариями и программированием разработчиков, он отметил, что когда речь заходит о Unreal Engine 5, приходится думать о гораздо большем, когда дело доходит до освещения.
Кажется, что большинство игровых компаний могут достичь высокого уровня качества в отношении текстур, которые они используют, или шейдеров, или таких основных компонентов. Что действительно отличает их в этом поколении, а также в UE5, так это освещение. И это было очень сложной вещью для нас в плане тонкой настройки. Даже в том билде, который вы видите сегодня, мы не очень довольны состоянием графики на данный момент. Мы думаем, что можем сделать лучше. И одна из сложных вещей - это освещение. Это то, что действительно меняется среди разработчиков в разных играх.
Продюсеры объяснили, что освещение было сложной задачей для студии, чтобы привести его в соответствие со стандартами, которые они сами установили, и что они по-прежнему не удовлетворены тем, как оно выглядит в настоящее время. Поэтому когда игра выйдет в свет, возможно, мы сможем ожидать дальнейшего повышения визуального качества, чем то, что видели сейчас.
Продюсеры рассказали, что речь идет о тонкой настройке размещения отдельных источников света для достижения желаемого внешнего вида и ощущения, и что они могут добиться желаемого эффекта от того, как выглядит персонаж, за счет размещения света на отдельной сцене. И для каждой сцены это должно рассматриваться по-разному, поскольку одна установка может не сработать так, как хотелось бы, на другой сцене. Но команда будет продолжать работать над этим, даже если это "очень трудно", сказал Харада.
Tekken 8 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5, и хотя точная дата запуска еще не известна, ожидается, что это будет 2024 год.
я думаю не только продюсеры
главное чтоб оптимизация была.
И то правда.
До релиза ещё год. Время есть несколько раз улучшить графику.
в ней всегда была слабая графика, отстающая лет на 3-5
Играй в другой файтинг.
Боже мой. Все нынче словно с ума по сходили, и только о графике и думают. А про игровой процесс, не, это нам не надо. Оставим так, как было раньше. Точно кукуха у людей поехала.
А что менять в игровом процессе? Играл многие части Теккен начиная с пс1 и файтинг так и остался файтингом, улучшалась в основном графика и добавляли персонажей, что для файтинга впринципе достаточно по крайней мере мне, новую часть тоже попробую.
ну конкретно в теккене ничего не меняется, так что хотя бы графику могли подтянуть до современного уровня
Короткий ответ: всё. Начиная от новых приёмов и ударов, заканчивая новыми фишками и механиками. Взглянуть, хотя бы, на другие игры от других студий. Те постоянно развиваются. В каждой игре, новые анимации, приёмы, движения. Тот же МК например. Различия в анимации, ударах и во всём остальном между МК9, МКХ и МК11 просто огромные. Проще говоря, всё совершенно новое из игры в игру. Тем временем Теккен, не менялся со времён первой части, и только внешне выглядит каждый раз по другому.
Вот поэтому нужно всё менять. Игра со времён первой части не менялась, и играется одинаково. Что сыграть в первую часть, что в седьмую. Разницы практически нет. Только выглядят иначе.
А я не доволен тем, что к 8 части она все еще ощущается как теккен 3
Я не скажу что это плохо, Т3 очень хорош, иногда играли с папой на ПС1 "седьмой версии" (чтобы это не означало)... эта приставка была на два года старше меня. Но да, хотелось бы какого-то развития, но наверное в рамках категории файтингов особо не разгуляешься (хотя скорее всего там за развитие серии кто-то получает зряплату)
ничего хорошего я тут не вижу, натягивать модельки получше это не развитие, а уныние. Та же колда огребает, заслуженно, но хотя бы понятно из-за сроков, а тут по 7 лет модельки улучшают, при этом кардинальных изменений даже в анимации нет, как были поленом - так все и идёт. Молчу про сюжетку, вариативность, новые фичи
Теккен ощущается как Теккен. Вот это новость.
графон тупо с 7 части лол
За что хронически не перевариваю Tekken, так это за вырвеглазные эффекты ударов со всякими огоньками молниями черными дырами и прочим бредом. Дали б возможность выключить все это, не было б вопросов.
Яростно плюсую. Я увидев трейлер, сразу понял что tekken 8 можно пропускать. Помню DLC на Tekken 7, когда добавили Ноктиса. Вот тогда и началась хренова цветомузыка и полное аниме на экране. Нереально бесит