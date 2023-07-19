Разработчики Tekken 8 начали рассылать приглашения на закрытый бета-тест файтинга ©

Уже через несколько дней начнется закрытое тестирование новой части знаменитой серии файтингов Tekken. Компания Bandai Namco на своих официальных страницах объявила, что начала рассылать первые приглашения зарегистрированным пользователям. Судя по комментариям игроков, тестирование Tekken 8 будет масштабным, поскольку доступ к нему получило огромное количество игроков.

Tekken 8 обещает расширить границы файтингов, благодаря продвинутому графическому движку Unreal Engine 5. Он обеспечивает отображение моделей персонажей высокой четкости, которые смогут похвастаться реалистичной кожей, волосами и даже мышцами.

Размер тестовой версии Tekken 8 на PlayStation 5 составляет всего 13,5 ГБ. Этот билд включает в себя 16 играбельных персонажей, 5 уникальных арен и несколько режимов битв. Некоторым пользователям уже удалось запустить файтинг и показать, как выглядит главное меню.

Закрытое тестирование Tekken 8 пройдет с 21 по 24 июля на PS5. Игроки на ПК через Steam и Xbox Series X|S смогут присоединиться к тестированию файтинга на второй неделе — с 28 по 31 июля.