Разработчики Tekken 8 признаются: "Мы соскучились по Хэйхати не меньше фанатов"

Недавний анонс возвращения Хэйхати Мисимы в Tekken 8 продолжает вызывать бурные обсуждения среди фанатов серии. Легендарный персонаж, чья судьба, казалось бы, была предрешена в предыдущей части игры, вновь появится на ринге в качестве третьего DLC-бойца. Теперь разработчики решили подробнее рассказать о причинах этого неожиданного решения.

Кацухиро Харада, бессменный директор серии, в недавнем интервью IGN пролил свет на эту ситуацию. «Я не имел намерения вводить кого-либо в заблуждение», — подчеркнул он, объясняя кажущееся противоречие с его прежними заявлениями об «окончательной смерти» Хэйхати. По словам Харады, изначальный план действительно не предполагал возрождения этого персонажа. Tekken 7 должен был поставить точку в длительном противостоянии между Хэйхати и его сыном Кадзуей, что и было успешно реализовано.

Тем не менее, после выхода Tekken 8 ситуация изменилась. Харада поделился: «Мы вложили много сил в историю Tekken 8, которая увлекла фанатов. И по ходу дела нам казалось, что поклонники соскучились по Хэйхати. Разумеется, мы тоже».

Но ностальгия — не единственная причина возвращения Хэйхати. Важную роль сыграло и приближающееся 30-летие франшизы. «Кроме того, время подходящее — 30-летие серии. Нам нужна вся семейная тройка, ведь они — культовая часть франшизы, не так ли?» — отметил Харада.

Можно сказать, что решение вернуть Хэйхати Мисиму в Tekken 8 стало результатом сочетания нескольких факторов: желания фанатов, ностальгии самих разработчиков и стремления отметить юбилей серии присутствием всех ключевых персонажей.

Что касается даты выхода персонажа, то Хэйхати вернётся в Tekken 8 уже этой осенью.