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Tekken 8 26.01.2024
7.7 115 оценок

Релиз Tekken 8 был отложен, чтобы избежать конкуренции с другим популярным файтингом

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Gruz_
Новости

Кацухиро Харада, один из главных создателей Tekken, признался, что восьмая номерная игра серии была отложена, чтобы не столкнуться с другой очень популярной игрой в том же жанре.

В последнем выпуске своего шоу Harada's Bar японский создатель рассказал, что около двух лет назад они узнали, что "некий файтинг" должен был выйти одновременно с Tekken 8, что заставило Bandai Namco перенести выход своей игры примерно на полгода.

Харада не упоминает Street Fighter 6 напрямую, но, учитывая его хорошие отношения с людьми из Capcom, особенно из команды Street Fighter, эта игра Capcom является самым сильным претендентом на название игры, которая стала причиной внутреннего переноса Tekken 8.

Релиз нового Tekken состоится в январе, практически через полгода после релиза Street Fighter 6 и через четыре месяца после Mortal Kombat 1 - крупнейших тяжеловесов жанра и двух очень популярных во всем мире франшиз.

11
10
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 10
Ваш комментарий
вупсич пупсич

А зачем? на сколько я знаю, у нас все файтинги уникальные.
Мк своя фан база, теккен своя, там где голые девушки своя.

5
pokemonizm

МК хоть и популярен, но между Теккен и СФ есть реальная конкуренция, как минимум для японского рынка, МК не сильный конкурент для них

0
Old-Waldemar

Ничего удивительного, что перенесли и что у них хорошие отношения, у них же был совместный кроссовер или коллаборация, как правильно? Жаль что тормознули разработку "Tekken x Street Fighter" ну ждём Tekken 8.

2
Gradient_Zero

Ёсинори Оно тизернул на EVO, что разработка TxSF идёт полным ходом

0
GullibleCelia

Но блин, это же совсем разные лагеря фанатов. Это никак не повлияет на продажи ТК. Кто любит эту серию, тот купит её несмотря на каких-то там конкурентов, потому что теккен нельзя заменить - каждый файтинг уникален. Сдается мне что это лишь отговорка, а проблема кроется в чем-то другом

2
Manofautumn

Скорее, чтобы не забирать 80% спотлайта у Street Fighter

0
jax baron

там ещё в ноябре наруто штор новый и грандблю новый

0
Indigo Night

Ну всё правильно. Ребята наиграются в СФ за пол года и пойдут покупать т8. Все в плюсе.

0
ugf16349

Стрит файтер всегда был высером с нереалистичными пропорциями тела у персов.

-1
Кибербананька

За реализмом тебе в UFC. Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat — все они имеют нереалистичные стороны.

0