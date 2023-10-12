Релиз Tekken 8 был отложен, чтобы избежать конкуренции с другим популярным файтингом

Кацухиро Харада, один из главных создателей Tekken, признался, что восьмая номерная игра серии была отложена, чтобы не столкнуться с другой очень популярной игрой в том же жанре.
В последнем выпуске своего шоу Harada's Bar японский создатель рассказал, что около двух лет назад они узнали, что "некий файтинг" должен был выйти одновременно с Tekken 8, что заставило Bandai Namco перенести выход своей игры примерно на полгода.
Харада не упоминает Street Fighter 6 напрямую, но, учитывая его хорошие отношения с людьми из Capcom, особенно из команды Street Fighter, эта игра Capcom является самым сильным претендентом на название игры, которая стала причиной внутреннего переноса Tekken 8.
Релиз нового Tekken состоится в январе, практически через полгода после релиза Street Fighter 6 и через четыре месяца после Mortal Kombat 1 - крупнейших тяжеловесов жанра и двух очень популярных во всем мире франшиз.
А зачем? на сколько я знаю, у нас все файтинги уникальные.
Мк своя фан база, теккен своя, там где голые девушки своя.
МК хоть и популярен, но между Теккен и СФ есть реальная конкуренция, как минимум для японского рынка, МК не сильный конкурент для них
Ничего удивительного, что перенесли и что у них хорошие отношения, у них же был совместный кроссовер или коллаборация, как правильно? Жаль что тормознули разработку "Tekken x Street Fighter" ну ждём Tekken 8.
Ёсинори Оно тизернул на EVO, что разработка TxSF идёт полным ходом
Но блин, это же совсем разные лагеря фанатов. Это никак не повлияет на продажи ТК. Кто любит эту серию, тот купит её несмотря на каких-то там конкурентов, потому что теккен нельзя заменить - каждый файтинг уникален. Сдается мне что это лишь отговорка, а проблема кроется в чем-то другом
Скорее, чтобы не забирать 80% спотлайта у Street Fighter
там ещё в ноябре наруто штор новый и грандблю новый
Ну всё правильно. Ребята наиграются в СФ за пол года и пойдут покупать т8. Все в плюсе.
Стрит файтер всегда был высером с нереалистичными пропорциями тела у персов.
За реализмом тебе в UFC. Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat — все они имеют нереалистичные стороны.