Tekken 8
7.8 65 оценок

Руководитель разработки Tekken 8 не против сексапильных героинь или откровенных нарядов в файтинге

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Gutsz
Новости

Современная тенденция в игровой индустрии практически исключает возможность увидеть в новой игре привлекательных женских персонажей или откровенные наряды. Тем не менее японский разработчики все еще стоят на страже творческой свободы и за дизайн героинь в Tekken 8 от Bandai Namco можно не переживать. Руководитель разработки файтинга Кацухиро Харада признался, что совсем не против красивых героинь и откровенных нарядов.

Мнением о сексуализированных образах Харада поделился на своей личной странице в социальных сетях во время общения с фанатами Tekken. После серии трейлеров к файтингу, с демонстрацией женских персонажей, многие игроки начали беспокоиться об их костюмах. Фанаты переживают, что вариантов внешнего вида будет не так много, как хотелось бы, а наряды для женских персонажей будут скромными.

Руководитель разработки Tekken 8 отметил, что в новой игре будут представлены широкие возможности кастомизации всех героев. Харада и его команда остаются открытыми для мнения фанатов серии, поэтому в игре можно будет создавать откровенные образы героинь. В частности, многие бойцы смогут получить костюмы из прошлых игр серии. Дискуссия на тему нарядов все еще внутри студии.

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Комментарии: 34
Ваш комментарий
Feliskotta

Красавчик. Пусть Эд Бун дальше своих бучих пилит в угоду воинствующим фемкам а мы будем в настоящий файтинг играть с красивыми тянками))

71
Netscraper

Не следует осквернять TEKKEN сравнением с МК.

32
Дебил Джек

Руки только не сотри)) МК хотя бы интреснее и зрелищнее

-53
NecraidX Дебил Джек

Дело не в зрелищности, а в том что уже начиная c 3ей части МК вплоть до 10й был акцент на формах женских персонажей. Одно дело одеть персонажей скромнее, другое полностью уменьшить на пару размеров их пропорции. В МК 11 даже на концептах видно, что пропорции стали меньше даже на фоне МКX.

22
Дроникс Дебил Джек

Полностью поддерживаю!!!

-13
Manofautumn Дебил Джек

Ты, видимо, совсем не понимаешь значение слова "зрелищнее", если считаешь МК зрелищнее, чем Теккен

7
Mishanin

Другие тем временем, делают своих женских персонажей уродливыми и чуть ли не одевают в хиджаб. Рад, что остались те, кто не боится делать всё правильно, а не в угоду меньшинствам.

24
Achilles4real

Их уже скоро трудно будет называть "меньшенством"..

0
TAPAKAH222
Руководитель разработки Tekken 8 не против сексапильных героинь или откровенных нарядов в файтинге

Не против фансервиса, который будет стимулировать продажи и приносить деньги.

12
Executor666

Так еще и длс будут с такими костюмами продавать)

2
digitalkid

Секс селлз, и никакие повесточки это не изменят.

6
Dikiy_Bill

Если игра при этом будет хорошо сделана, то почему бы нет

2
TAPAKAH222 Dikiy_Bill

Так я и не против.

1
suarez888

Обожаю подобного рода "новости" без единой ссылки на оригинал. Можно придумать любую херню и выдать это за слова любого человека.

7
TFE

Вполне адекватное решение.
А то было бы странно что человек не против насилия, но против эротики. Логично же что насилие более неприемлемо.

2
FiNTroLL

Хоть у кого то яйца остались в наше время.

2
Олег Дудин

Хоть где-то на драку красоток можно будет посмотреть.

1
jumiel

Мое почтение за такие апрувы от компании и разрабов. Японцы знают толк в таких вещах, а главное не прогибаются в угоду повесткам и всяким движениям делая мужеподобных девушек

1
1d1mon

В принципе в заголовке темы есть вся нужная информация)) Дальнейший текст излишен)))

1
6363

Нормальный мужик, одобряю.

0
NightHawkreal

И это говорят люди, которые переделали концовку Анны из Теккен 3 )

0
bohdan2015

япошки вообще больные на эту тему) ниче такого в этом нет, просто всё должно быть в меру, баланс, а вообще надо иметь свой отдельный режим для таких приколов, (или тематические дни) - с вариациями и скинами.

0
Anefion

ого, за такое его могут отменить на Западе.

0
shecter

У этой компании с этим норм в целом,Soul Calibur тоже не раз подрывал пуканы твиттерных отморозков.

0
ФдучЧ

Желание заработать перевесило :) теперь надо добавить вместо доспехов, бронелифчики :)

0
Николай Ололай

Кацухиро Харада признался, что совсем не против красивых героинь и откровенных нарядов.

Бодипозитивные фемки уже выехали срать под дверь.

0
Ds_Raider

А фемки против?

0
Дебил Джек

Вообще у вас какая то шиза, если вернутся в прошлое , где вы тут обсуждали что играть женским персом это кринж и зашквар , что вы отыгрываете роль и т.д., так берите накаченных потных мужиков и какая вам разница как выглядит женский перс ))

-10
MadDarkGuard

Всегда играю женскими персами, если только это не Эбби из тлоу2, ахах. И похер на какие-то там роли, я лучше на попку персонажа буду смотреть, чем отыгрывать роль))

2