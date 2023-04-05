Руководитель разработки Tekken 8 не против сексапильных героинь или откровенных нарядов в файтинге

Современная тенденция в игровой индустрии практически исключает возможность увидеть в новой игре привлекательных женских персонажей или откровенные наряды. Тем не менее японский разработчики все еще стоят на страже творческой свободы и за дизайн героинь в Tekken 8 от Bandai Namco можно не переживать. Руководитель разработки файтинга Кацухиро Харада признался, что совсем не против красивых героинь и откровенных нарядов.
Мнением о сексуализированных образах Харада поделился на своей личной странице в социальных сетях во время общения с фанатами Tekken. После серии трейлеров к файтингу, с демонстрацией женских персонажей, многие игроки начали беспокоиться об их костюмах. Фанаты переживают, что вариантов внешнего вида будет не так много, как хотелось бы, а наряды для женских персонажей будут скромными.
Руководитель разработки Tekken 8 отметил, что в новой игре будут представлены широкие возможности кастомизации всех героев. Харада и его команда остаются открытыми для мнения фанатов серии, поэтому в игре можно будет создавать откровенные образы героинь. В частности, многие бойцы смогут получить костюмы из прошлых игр серии. Дискуссия на тему нарядов все еще внутри студии.
Красавчик. Пусть Эд Бун дальше своих бучих пилит в угоду воинствующим фемкам а мы будем в настоящий файтинг играть с красивыми тянками))
Не следует осквернять TEKKEN сравнением с МК.
Руки только не сотри)) МК хотя бы интреснее и зрелищнее
Дело не в зрелищности, а в том что уже начиная c 3ей части МК вплоть до 10й был акцент на формах женских персонажей. Одно дело одеть персонажей скромнее, другое полностью уменьшить на пару размеров их пропорции. В МК 11 даже на концептах видно, что пропорции стали меньше даже на фоне МКX.
Полностью поддерживаю!!!
Ты, видимо, совсем не понимаешь значение слова "зрелищнее", если считаешь МК зрелищнее, чем Теккен
Другие тем временем, делают своих женских персонажей уродливыми и чуть ли не одевают в хиджаб. Рад, что остались те, кто не боится делать всё правильно, а не в угоду меньшинствам.
Их уже скоро трудно будет называть "меньшенством"..
Не против фансервиса, который будет стимулировать продажи и приносить деньги.
Так еще и длс будут с такими костюмами продавать)
Секс селлз, и никакие повесточки это не изменят.
Если игра при этом будет хорошо сделана, то почему бы нет
Так я и не против.
Обожаю подобного рода "новости" без единой ссылки на оригинал. Можно придумать любую херню и выдать это за слова любого человека.
Вполне адекватное решение.
А то было бы странно что человек не против насилия, но против эротики. Логично же что насилие более неприемлемо.
Хоть у кого то яйца остались в наше время.
Хоть где-то на драку красоток можно будет посмотреть.
Мое почтение за такие апрувы от компании и разрабов. Японцы знают толк в таких вещах, а главное не прогибаются в угоду повесткам и всяким движениям делая мужеподобных девушек
В принципе в заголовке темы есть вся нужная информация)) Дальнейший текст излишен)))
Нормальный мужик, одобряю.
И это говорят люди, которые переделали концовку Анны из Теккен 3 )
япошки вообще больные на эту тему) ниче такого в этом нет, просто всё должно быть в меру, баланс, а вообще надо иметь свой отдельный режим для таких приколов, (или тематические дни) - с вариациями и скинами.
ого, за такое его могут отменить на Западе.
У этой компании с этим норм в целом,Soul Calibur тоже не раз подрывал пуканы твиттерных отморозков.
Желание заработать перевесило :) теперь надо добавить вместо доспехов, бронелифчики :)
Кацухиро Харада признался, что совсем не против красивых героинь и откровенных нарядов.
Бодипозитивные фемки уже выехали срать под дверь.
А фемки против?
Вообще у вас какая то шиза, если вернутся в прошлое , где вы тут обсуждали что играть женским персом это кринж и зашквар , что вы отыгрываете роль и т.д., так берите накаченных потных мужиков и какая вам разница как выглядит женский перс ))
Всегда играю женскими персами, если только это не Эбби из тлоу2, ахах. И похер на какие-то там роли, я лучше на попку персонажа буду смотреть, чем отыгрывать роль))