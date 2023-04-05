Руководитель разработки Tekken 8 не против сексапильных героинь или откровенных нарядов в файтинге ©

Современная тенденция в игровой индустрии практически исключает возможность увидеть в новой игре привлекательных женских персонажей или откровенные наряды. Тем не менее японский разработчики все еще стоят на страже творческой свободы и за дизайн героинь в Tekken 8 от Bandai Namco можно не переживать. Руководитель разработки файтинга Кацухиро Харада признался, что совсем не против красивых героинь и откровенных нарядов.

Мнением о сексуализированных образах Харада поделился на своей личной странице в социальных сетях во время общения с фанатами Tekken. После серии трейлеров к файтингу, с демонстрацией женских персонажей, многие игроки начали беспокоиться об их костюмах. Фанаты переживают, что вариантов внешнего вида будет не так много, как хотелось бы, а наряды для женских персонажей будут скромными.

Руководитель разработки Tekken 8 отметил, что в новой игре будут представлены широкие возможности кастомизации всех героев. Харада и его команда остаются открытыми для мнения фанатов серии, поэтому в игре можно будет создавать откровенные образы героинь. В частности, многие бойцы смогут получить костюмы из прошлых игр серии. Дискуссия на тему нарядов все еще внутри студии.