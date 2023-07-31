Сборка закрытой бета-версии Tekken 8 была взломана - Bandai Namco просит игроков воздержаться от игры ©

Компания Bandai Namco выступила с резким предупреждением в адрес игроков Tekken 8, настоятельно рекомендуя им не продолжать играть в недавно вышедший закрытый сетевой тест.

В выходные на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также на ПК был проведен последний закрытый сетевой тест Tekken 8, который позволил игрокам вживую познакомиться с грядущим файтингом в преддверии его запуска.

Предсказуемо, что закрытое сетевое тестирование было взломано, и пользователи продолжили играть в сборку уже после завершения закрытого сетевого тестирования.

В своем твите Bandai Namco заявила, что это нарушает условия предоставления услуг, а также кодекс поведения Tekken World Tour. Несанкционированная загрузка или распространение игры "незаконны", - заявила Bandai Namco, после чего пригрозила запретить участие в турнирах всем, кто будет пойман за игрой в CNT.

"Мы высоко ценим ваше сотрудничество в деле сохранения справедливости и честности наших соревнований", - заявила Bandai Namco.

Bandai Namco не хочет, чтобы некоторые игроки получали несправедливое преимущество, играя в тренировочный режим Tekken 8 бесконечно долго, в то время как другие не могут или не хотят этого делать. Аналогичная ситуация произошла перед выходом Street Fighter 6, когда некоторые игроки продолжали играть во взломанную версию ранней бета-версии после ее официального завершения.

Хотя закрытые сетевые тесты Tekken 8 оказались популярными среди фанатов, они принесли Bandai Namco некоторую головную боль. Игроки использовали Cheat Engine для доступа к тестовой сборке для PS5, которая была выпущена два выходных дня назад, и обнаружили в ней упоминания о ряде неанонсированных персонажей.