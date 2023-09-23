Серия Tekken достигла продаж в 50 млн. копий. Bandai Namco возлагает большие надежды на Tekken 8

Bandai Namco Entertainment отметила важную веху для серии Tekken, сообщив о продажах в 50 миллионов копий с момента дебюта первой части в 1994 году.
Эту новость сообщил руководитель европейского подразделения издателя Арно Мюллер, который во время интервью GamesIndustry.biz напомнил всем, как это и без того монументальное число будет расти с появлением Tekken 8, дебют которой ожидается в 26 января 2024 года.
«У нас есть такая игра, как Tekken 8. Серии Tekken было продано более 50 миллионов копий, а Tekken 7 было продано десять миллионов копий. Так что это будет здорово, это будет грандиозно. Это действительно выведет жанр файтингов на новый уровень. Это лучшее, что может предложить Unreal Engine, и возможность усовершенствовать игру, которая визуально ошеломит. Мы возлагаем большие надежды на Tekken 8».