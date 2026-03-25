Сезон 3 в Tekken 8 обернулся провалом: рейтинг в Steam упал до "В основом отрицательных"

На фоне критики Bandai Namco готовит срочный патч, чтобы попытаться вернуть аудиторию.
Обновление позиционировали как «возвращение к основам»: разработчики хотели ослабить чрезмерно агрессивные механики и сделать бои более тактическими. На деле игроки получили почти тот же геймплей с упором на давление, из-за чего Season 3 уже называют «Season 2 Part 2».
Реакция сообщества оказалась жесткой. Игроки жалуются на баланс и спорные изменения, а часть контент-мейкеров и киберспортсменов переключилась на другие проекты, включая Marvel Rivals. В отзывах отмечают, что при попытке играть всерьез игра быстро теряет удовольствие.
Разработчики признали проблему: через новый портал они собрали более 700 отзывов и заявили, что изменения не оправдали ожиданий. Теперь основная цель — переработать баланс вокруг системы Heat, сократить перекосы в боях и убрать ситуации с чрезмерной наградой за отдельные действия.
План исправлений уже расписан:
- экстренный патч выходит в ближайшее время и исправит критические баги и некорректные механики
- небольшой апдейт запланирован на середину апреля
- крупное обновление версии 3.01 ожидается к концу весны
Теперь главный вопрос простой: хватит ли этих правок, чтобы вернуть доверие игроков. Пока настроение у комьюнити скорее скептическое.
Ох Харада, на кого же ты нас покинул!
Самое главное - хорошо подправили неткод. Теперь пинг довольно низкий и нет больших кадровых задержек