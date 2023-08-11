Скоро анонс даты релиза? Файтинг Tekken 8 получил возрастной рейтинг в Южной Корее ©

Файтинг Tekken 8 получил возрастной рейтинг в Южной Корее и был рекомендован к продаже игрокам в возрасте от 15 лет и старше. Это заставляет поклонников надеяться, что объявление даты выхода не за горами, и, возможно, игра появится гораздо раньше, чем ожидалось.

Это произошло сразу после успешного закрытого сетевого тестирования Tekken 8, которое позволило игрокам опробовать последнюю часть игры в раннем доступе. Однако некоторые фанаты поспешили взломать раннюю сборку, позволившую им играть в автономном режиме и вне времени, установленного Bandai Namco. Теперь, возможно, игрокам не придется долго ждать, чтобы поиграть в игру на законных основаниях: возрастной рейтинг позволяет предположить, что финальный продукт уже сейчас вполне пригоден для игры.

Об этом сообщил пользователь ResetEra Xenosaga, обнаружив, что Tekken 8 уже достаточно завершен, чтобы получить возрастной рейтинг по крайней мере в одном регионе. Несмотря на это, официальная дата выхода Tekken 8 до сих пор не определена, в основном предполагается, что игра выйдет в 2024 году.

Однако в свете новостей о возрастном рейтинге многие надеются, что Tekken 8 выйдет в начале нового года, а не летом. Это даст ему возможность отдохнуть от других крупных файтингов: Street Fighter 6 вышел два месяца назад, а Mortal Kombat 1 - 19 сентября этого года.

Сам по себе возрастной рейтинг не говорит об игре ничего такого, чего бы мы еще не знали. Сюрприз — она довольно жестокая. Не похоже, что здесь есть какие-то утечки, кроме указания на то, что Bandai Namco, возможно, готова назвать дату релиза раньше, чем позже.

Bandai Namco пока никак не прокомментировала эти последние слухи. Тем не менее, новость о возрастном рейтинге радует поклонников. У студии еще достаточно времени, чтобы объявить о выходе игры в начале 2024 года, так что нам остается только ждать, когда Tekken 8 будет готов к выходу в свет.