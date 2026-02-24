Слепой геймер потратил 2 года, чтобы достигнуть одного из самых высоких званий в рейтинге Tekken 8

Как правило после неудачного рейтингового матча геймеры списывают поражение на высокий пинг, дисбалансных персонажей, «грязный» стиль противника или просто плохой день? Порой мы слишком легко находим оправдания собственным неудачам. Однако история одного невероятно целеустремленного игрока заставляет совершенно иначе взглянуть на само понятие трудностей и доказывает, что настоящая любовь к играм стирает даже физические преграды.

Twitch-стример и поклонник файтингов, известный под ником BlindGuitarFox, совершил почти невозможное. Спустя два года упорного гринда он сумел достичь элитного ранга Tekken God — одного из самых престижных титулов в Tekken 8, играя за Асуку Казаму. Этот подвиг становится по-настоящему поразительным, если учесть особенности игрока. Парень родился с тяжелой формой глаукомы, что означает серьезные проблемы со зрением. В момент выхода игры в начале 2024 года стример полностью лишился правого глаза, а сейчас полагается исключительно на левый, где сохранилось лишь «крайне ограниченное и размытое туннельное зрение».

В посте на Reddit игрок рассказал о своем уникальном стиле боя. Из-за слабого зрения он не может полагаться на базовую механику реакции, присущую киберспортсменам.

Мне сложно различать серии ударов или мое положение относительно стены на некоторых аренах. Каждый разрыв захвата — это просто угадывание, я не могу разглядеть, какая рука выдвигается первой. Могу наказывать противников только если заранее читаю их действия, потому что отреагировать визуально просто не успеваю. Поэтому я решил играть от своих сильных сторон: выучил своего "мейна" и научился наносить максимальный урон за любую подловленную ошибку оппонента.

— поделился BlindGuitarFox.

Интересно, что геймер принципиально не пользуется встроенными функциями доступности в Tekken 8. Поскольку на локальных турнирах участники играют за одним монитором, визуальные фильтры, упрощающие чтение игры для слабовидящих, применяются сразу ко всему экрану. Стример считает это «несправедливым» по отношению к обычным игрокам, которых подобные пестрые элементы могут сильно сбить с толку.

Он очень надеялся обсудить переработку системы доступности лично с бессменным продюсером серии Кацухиро Харадой, однако недавно Харада передал эстафету руководства франшизой, так что теперь парню придется достучаться до других представителей Bandai Namco.

Своим главным источником мотивации геймер называет BlindWarriorSven — легендарного незрячего игрока, который ранее брал высочайшие ранги в Street Fighter 6, ориентируясь исключительно по внутриигровым звукам. Похоже, у киберспортивного сообщества появился еще один удивительный герой, мотивирующий никогда не сдаваться.