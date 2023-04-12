Создатель Mortal Kombat назвал своего любимого персонажа Tekken ©

Возможно, это покажется неожиданным, но создатели знаменитых файтинговых франшиз не играют только в свои игры. Некоторые, например, директор игры Tekken Кацухиро Харада и создатель Mortal Kombat Эд Бун, играют в обе франшизы настолько, что у них даже есть свои фавориты.

Несколько дней назад Харада ответил в Твиттере фанату, который спросил, какой персонаж Mortal Kombat является его любимым. "Конечно же, Рейден", - написал Харада в ответ, предложив дополнительную мудрость вместе со своим личным выбором.

"С другой стороны, есть ли фанаты МК, которым не нравится Рэйден? Если такой человек существует, это все равно что сказать: "Я люблю гамбургеры, но ненавижу мясо и овощи, поэтому ем только булочки"".

И вот сегодня, когда другой пользователь процитировал Хараду и спросил Эда Буна, кто его любимый персонаж Tekken. Его ответ: "Конечно же, Хваранг!". Бун сопроводил свое заявление хэштегом #DontAskMeForShit, который стал визитной карточкой Харады с тех пор, как он носил футболку именно с этими словами спереди.

Хваранг появлялся в каждой игре Tekken, начиная с 3-й, но до сих пор не появился в геймплейном трейлере Tekken 8. Уроженец Южной Кореи является мастером тхэквондо, бывшим уличным бойцом подпольных бойцовских рингов и бывшим военнослужащим южнокорейской армии.