Создатель серии Tekken Кацухиро Харада высмеял Эммануэля Макрона обвинившего видеоигры в беспорядках

Сегодня директор и главный продюсер игры Tekken 8 Кацухиро Харада обратился к Твиттеру, чтобы ответить на довольно неудачное заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Несколько дней назад Макрон обвинил видеоигры и социальные сети в беспорядках, происходящих во Франции, и господин Харада возмутился этим заявлением, ответив с сарказмом и объяснив, как часто обвиняют видеоигры, чтобы избежать ответственности.
Обвинять что-то - отличный способ избежать бремени ответственности Дети не учатся из-за видеоигр. Люди становятся жестокими из-за видеоигр. Видеоигры - причина того, что моя жизнь не ладится. В ближайшем будущем видеоигры будут нести ответственность за каждую угрозу, возникающую на Земле. Создатель игр, который может создать такую могущественную угрозу, просто поразителен....whew!
Политики, использующие видеоигры в качестве козла отпущения, чтобы обвинить в насилии, конечно, не представляют ничего особенно нового, и очевидно, что откровенный разработчик популярной файтинг-франшизы Bandai Namco был не рад, что это произошло в очередной раз.
Tekken 8 выйдет для PC, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна.
Вся суть людей не знающих что такое игры, обвинять все беспорядки из за игр, так просто надо пропускать таких мимо ушей.
это не левый вася из твитора, а президент государства. даже если он не станет влиять на игры на законодательном уровне, то как минимум какая-та часть избранного электората полюбому схавает эту чушню. остается лишь надеться, что она не большая.
В этом и есть цель этого нелевого Васи, к сожалению. Любой политик, это заявляющий, просто переводит часть агрессии на кино, игры и прочее. Думающие люди покрутят пальцем у виска, но часть (а такие всегда будут) в это поверят и скажут, что так и есть. Президент и (или) любой политик как минимум являются теми людьми, которые эти самые проблемы должны были бы исправлять, но обвинить Х проще, чем оторвать жопу от Мальдив и сделать то, ради чего их выбирали.
Во Франции конечно дикари, тупо все сносят на протестах !
А ещё говорят что только наши политики осуждают видеоигры...
Нет, они просто перекладывают проблемы на всех кроме себя
Может быть Эммануэль Макрон имеет тайную связь с Мизулиной. )
А что он ещё мог сказать ? Не признается же он, что политика мультикультурализма оказалась катастрофической ошибкой и лично он и его соратники в этом виноваты. Сваливать свои ошибки на игры очень удобно.