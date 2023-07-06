Tekken 8 TBA
7.7 86 оценок

Создатель серии Tekken Кацухиро Харада высмеял Эммануэля Макрона обвинившего видеоигры в беспорядках

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butcher69
Новости

Сегодня директор и главный продюсер игры Tekken 8 Кацухиро Харада обратился к Твиттеру, чтобы ответить на довольно неудачное заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Несколько дней назад Макрон обвинил видеоигры и социальные сети в беспорядках, происходящих во Франции, и господин Харада возмутился этим заявлением, ответив с сарказмом и объяснив, как часто обвиняют видеоигры, чтобы избежать ответственности.

Обвинять что-то - отличный способ избежать бремени ответственности Дети не учатся из-за видеоигр. Люди становятся жестокими из-за видеоигр. Видеоигры - причина того, что моя жизнь не ладится. В ближайшем будущем видеоигры будут нести ответственность за каждую угрозу, возникающую на Земле. Создатель игр, который может создать такую могущественную угрозу, просто поразителен....whew!

Политики, использующие видеоигры в качестве козла отпущения, чтобы обвинить в насилии, конечно, не представляют ничего особенно нового, и очевидно, что откровенный разработчик популярной файтинг-франшизы Bandai Namco был не рад, что это произошло в очередной раз.

Tekken 8 выйдет для PC, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна.

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Tekken 8
TBA
Комментарии: 7
Ваш комментарий
KIBERMAX

Вся суть людей не знающих что такое игры, обвинять все беспорядки из за игр, так просто надо пропускать таких мимо ушей.

8
sinmaxxx

это не левый вася из твитора, а президент государства. даже если он не станет влиять на игры на законодательном уровне, то как минимум какая-та часть избранного электората полюбому схавает эту чушню. остается лишь надеться, что она не большая.

3
EgorovD sinmaxxx

В этом и есть цель этого нелевого Васи, к сожалению. Любой политик, это заявляющий, просто переводит часть агрессии на кино, игры и прочее. Думающие люди покрутят пальцем у виска, но часть (а такие всегда будут) в это поверят и скажут, что так и есть. Президент и (или) любой политик как минимум являются теми людьми, которые эти самые проблемы должны были бы исправлять, но обвинить Х проще, чем оторвать жопу от Мальдив и сделать то, ради чего их выбирали.

3
X_ray_83

Во Франции конечно дикари, тупо все сносят на протестах !

4
Дима Константинов

А ещё говорят что только наши политики осуждают видеоигры...

Нет, они просто перекладывают проблемы на всех кроме себя

2
Xstranger

Может быть Эммануэль Макрон имеет тайную связь с Мизулиной. )

1
Vaximal

А что он ещё мог сказать ? Не признается же он, что политика мультикультурализма оказалась катастрофической ошибкой и лично он и его соратники в этом виноваты. Сваливать свои ошибки на игры очень удобно.

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