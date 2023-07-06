Создатель серии Tekken Кацухиро Харада высмеял Эммануэля Макрона обвинившего видеоигры в беспорядках ©

Сегодня директор и главный продюсер игры Tekken 8 Кацухиро Харада обратился к Твиттеру, чтобы ответить на довольно неудачное заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Несколько дней назад Макрон обвинил видеоигры и социальные сети в беспорядках, происходящих во Франции, и господин Харада возмутился этим заявлением, ответив с сарказмом и объяснив, как часто обвиняют видеоигры, чтобы избежать ответственности.

Обвинять что-то - отличный способ избежать бремени ответственности Дети не учатся из-за видеоигр. Люди становятся жестокими из-за видеоигр. Видеоигры - причина того, что моя жизнь не ладится. В ближайшем будущем видеоигры будут нести ответственность за каждую угрозу, возникающую на Земле. Создатель игр, который может создать такую могущественную угрозу, просто поразителен....whew!

Политики, использующие видеоигры в качестве козла отпущения, чтобы обвинить в насилии, конечно, не представляют ничего особенно нового, и очевидно, что откровенный разработчик популярной файтинг-франшизы Bandai Namco был не рад, что это произошло в очередной раз.

Tekken 8 выйдет для PC, Xbox Series X|S и PS5, и пока не имеет даты выхода или окна.