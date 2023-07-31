Создатель Tekken 8 дал неожиданный ответ на критический выпад в адрес игры

Директор Tekken 8 Кацухиро Харада (Katsuhira Harada) не преминул высказаться в адрес одного из тех, кому не понравилось, как игра, находящаяся в стадии закрытого тестирования, работает на его компьютере.
Получив твит от одного человека, который, судя по всему, тестировал игру на ПК, со словами "ваша игра - полный отстой" вместе со скриншотом игры, на котором было показано сообщение о возникшей ошибке, г-н Харада опубликовал ответ, вызвавший большой резонанс. "Я уверен, что эти слова применимы и к вашему ПК", - лаконично выразился он. После твита Харады последовала длинная череда сообщений в поддержку создателя игры: от поздравлений с его остроумным ответом до просьб предоставить дополнительные коды для закрытого тестирования.
Под твитом Харады последовала длинная череда сообщений в поддержку создателя игры: от поздравлений с его столь остроумным ответом до просьб выслать дополнительные коды для закрытого тестирования и даже юмористического изображения картофеля с торчащими из него различными компьютерными деталями.
Если отбросить шутки, то общение Харады с игровым сообществом, похоже, было действительно полезным в течение последних двух недель: он и тестеры открыто общались в Twitter, чтобы выяснить возможные ошибки в преддверии выхода Tekken 8. Впрочем, не все ответы были такого уровня: Харада общался со многими игроками по всему миру по поводу стабильности онлайновых матчей между игроками из разных стран и с разных континентов, и даже выразил удивление тем, что один игрок из Англии похвалил его за то, как хорошо игра показывает себя в матчах с пользователями из Северной Америки и Азии.
В настоящее время идет второе закрытое сетевое тестирование грядущего файтинга, для игроков на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК которое завершится 31 июля. Первое тестирование, в котором участвовали только пользователи PlayStation 5, проходило с 21 по 24 июля. С момента запуска первого теста Харада активно общался в социальных сетях, рассказывая игрокам о том, как добиться максимальной производительности от текущей тестовой сборки игры, и отвечая на вопросы поклонников давней серии.
На данный момент дата выхода Tekken 8 не определена, но, по большинству предположений, релиз состоится в 2024 году.
Красавец Харада! Респектище
Ответ убил
Лучше бы купил тестировщику новый комп. Ну и, оптимизацию надо делать в любом случае, а не шутейками пытаться отделаться
Тестировщик не на зарплате, чтобы ему покупать что-то. Это обычный рандомный челик с интернета, которому код тестового билда игры предоставили. А то иш ты...щас бы мимо крокодилам, проходящим мимо твоего окна, со своего кармана компьютеры покупать. А оптимизировать игру под древнее железо (с древним софтом ибо новое не потянет) - это проще сделать игру с нуля, именно под это самое железо и софт. Так что твои претензии воняют необоснованностью.
Ответ типичного школьника, здесь такими же "аргументами" каждый второй защищает багопанк
а ты бы упал в ноги и начал извиняться? или проигнорил бы? или как нужно отвечать клоунам?
Клоун в данном случае этот директор и мог бы объяснить как исправить ошибку, корона бы не упала. Но это же не для него и не для тебя, нужно либо в ноги падать либо испускать колкости на уровне недозревшего подростка. Вести себя как адекватный взрослый человек это слишком сложно, так ведь?
Как решить проблему компа-картошки?
Откуда ты знаешь какой у него комп? Тем более любители поорать про слабый ПК вообще не интересуются на какой системе запускается игра. Теккен не особо требователен к железу как файтинги в целом
Чувак получил тупой ответ на тупой коммент. По-моему все справедливо.