Создатель Tekken 8 дал неожиданный ответ на критический выпад в адрес игры ©

Директор Tekken 8 Кацухиро Харада (Katsuhira Harada) не преминул высказаться в адрес одного из тех, кому не понравилось, как игра, находящаяся в стадии закрытого тестирования, работает на его компьютере.

Получив твит от одного человека, который, судя по всему, тестировал игру на ПК, со словами "ваша игра - полный отстой" вместе со скриншотом игры, на котором было показано сообщение о возникшей ошибке, г-н Харада опубликовал ответ, вызвавший большой резонанс. "Я уверен, что эти слова применимы и к вашему ПК", - лаконично выразился он. После твита Харады последовала длинная череда сообщений в поддержку создателя игры: от поздравлений с его остроумным ответом до просьб предоставить дополнительные коды для закрытого тестирования.

Под твитом Харады последовала длинная череда сообщений в поддержку создателя игры: от поздравлений с его столь остроумным ответом до просьб выслать дополнительные коды для закрытого тестирования и даже юмористического изображения картофеля с торчащими из него различными компьютерными деталями.

Если отбросить шутки, то общение Харады с игровым сообществом, похоже, было действительно полезным в течение последних двух недель: он и тестеры открыто общались в Twitter, чтобы выяснить возможные ошибки в преддверии выхода Tekken 8. Впрочем, не все ответы были такого уровня: Харада общался со многими игроками по всему миру по поводу стабильности онлайновых матчей между игроками из разных стран и с разных континентов, и даже выразил удивление тем, что один игрок из Англии похвалил его за то, как хорошо игра показывает себя в матчах с пользователями из Северной Америки и Азии.

В настоящее время идет второе закрытое сетевое тестирование грядущего файтинга, для игроков на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК которое завершится 31 июля. Первое тестирование, в котором участвовали только пользователи PlayStation 5, проходило с 21 по 24 июля. С момента запуска первого теста Харада активно общался в социальных сетях, рассказывая игрокам о том, как добиться максимальной производительности от текущей тестовой сборки игры, и отвечая на вопросы поклонников давней серии.

На данный момент дата выхода Tekken 8 не определена, но, по большинству предположений, релиз состоится в 2024 году.