Создатель Tekken 8 пообещал исправить неприятный баг из закрытой беты файтинга ©

На этих выходных прошло первое закрытое сетевое тестирование Tekken 8 на PlayStation 5. Судя по первым отзывам игроков, многие остались в восторге от нового файтинга на Unreal Engine 5, однако без проблем не обошлось. Многие участники беты столкнулись с неприятным багом, который буквально мешал им оценить проект. Создатель серии Tekken Кацухиро Харада уже признал проблему и пообещал её устранить.

Как сообщается, баг серьезно повлиял на подбор игроков в сетевом режиме. Ошибка Tekken 8 буквально мешала правильной работе системы подбора игроков, из-за чего многие пользователи могли находиться в поиске матча до 30 минут и дольше. Некоторые игроки предполагали, что это связано с маленьким количеством участников беты, однако Харада отбросил эти домыслы. По словам разработчика, только в европейском регионе к бете Tekken 8 присоединилось больше 40 тысяч пользователей только на PlayStation 5, что является огромным количеством для игры, у которой ещё даже нет даты релиза. Харада подчеркнул, что это баг, исправление которого станет приоритетной задачей для разработчиков.

Также Харада добавил, что первый этап сетевого бета-теста Tekken 8 помог команде выявить несколько неприятных ошибок. Например, была обнаружена большая разница в качестве соединения игроков по проводному интернету и Wi-Fi. Этот недочёт вместе с балансом игрового процесса уже обсуждается командой специалистов в Bandai Namco.

Второй этап закрытого бета-тестирования Tekken 8 пройдёт с 28 по 31 июля на ПК и консолях. К этому моменту разработчики обещают внести несколько важных правок в работу серверов. А пока вы можете ознакомиться с системными требованиями файтинга на ПК, которые получились достаточно скромными.