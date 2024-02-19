Создатель Tekken выразил мнение, что онлайн-петиции являются бесполезным способом добиваться изменений

Кацухиро Харада - создатель Tekken - высказал свое мнение о действенности онлайн-петиций, направленных на то, чтобы добиться чего-то от разработчиков и издателей игр. По его мнению, онлайн-петиции практически бесполезны как потому, что они, как правило, не являются подлинными, так как слишком легко оставить подпись, так и потому, что они могут быть сгенерированы ботами.
Однако у Харады есть решение для фанатов, которые хотят быть услышанными: отправлять рукописные письма в офисы команды разработчиков. По личному опыту он считает, что регулярное получение таких писем от разных людей может повлиять на команды.
Испытав это на собственном опыте, я могу заверить вас, что несколько писем в почтовом конверте, доставляемых ежедневно, впечатляют нас больше, чем 10 000 результатов онлайн-петиций из социальных сетей. В какой-то момент я получал по несколько писем в день с просьбой восстановить определенных персонажей. Некоторые из этих писем были ужасными, дополненными бритвенными лезвиями, чего я не рекомендую делать, потому что это контрпродуктивно. Однако ежедневное получение восторженных писем со всего мира существенно влияет на осведомленность команды разработчиков, облегчая разговоры о ней внутри компании и привлекая внимание руководства. С другой стороны, как уже говорилось, электронные письма и онлайн-петиции больше не производят впечатления, неотличимые от массовой спам-рекламы. Другими словами, простота и удобство подачи запросов в цифровом онлайн-пространстве, как правило, размывают их ценность. Итак, позвольте мне сказать, что в наши дни просьбы в письмах более эффективны, чем вы думаете.
Расскажите это даунам, которые по любому поводу создают/подписывают петиции на чендж.орг думая, что эта хрень имеет какой-то юридический вес и может на что-то повлиять 🤡 да пост в твиттере сделает больше, чем эта шляпа.
Ну, он совершенно прав. Показать заинтересованность людей в чём-то они могут, но не более.
Если вам так хочется, что бы онлайн писанина имела вес, то придётся перенести сферу права в интернет. Когда просто технический будет невозможно зайти в сеть без аутентификации личности и жесткой привязки к реальному паспорту.
Но изначально мы любили интернет именно за анонимность и умеренный обезличенный беспредел... хотим ли мы на самом деле этих изменений...
А вы не пробовали просто перестать покупать донатные помойки? Ну и предупреждать людей, чтобы другие не покупали? Удар по кошельку чувствуется гораздо лучше, чем петиция.
Трудно не согласиться. Когда от тебя требуется нажать кнопочку или поставить галочку - ценность этого действия, в плане затраченных усилий, ничтожна. А потому и само такое мероприятие можно считать бессмысленным.
Мнение, не закреплённое реальными действиями, немногого стоит.
Берем в руки ручку и бумагу, пишем чтобы убрали из Теккена оружие и излишние спецэффекты - и отсылаем Хараде.
За работу...
Ну хз хз.
На примере сериала The Expense (Пространство) подобные петеции решают.
По крайней мере, показывают заинтересованность народа.
О очкастый мудила твоя помойка почти сдохла, желаю тебе так же как твоя помойка теккен 8
интересно петиция массы не учитывается, а одно письмо решает многое- лицимер.
Это ж Харада, у него уже крыша поехала от популярности серии и от денег. Душонка почернела у него, вот и лицемерит.
Он же объяснил почему. Дочитай до конца или перечитай.