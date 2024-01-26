Специалисты Digital Foundry высоко оценили техническую часть Tekken 8

Файтинг Tekken 8 от Bandai Namco теперь доступен на всех платформах, и Digital Foundry высоко оценили его техническую часть. Tekken 8 создана для того, чтобы отлично работать и выглядеть практически на всех устройствах.

PlayStation 5 и Xbox Series X имеют схожие визуальные настройки, в то время как Xbox Series S, ориентированная на разрешение 1080p, обнаружились некоторые графические ограничения. На ПК гибкость визуальных настроек замечательна, обеспечивая индивидуальный подход. Параметры масштабирования и сглаживания предлагают множество вариантов, подчеркнутых внутренним масштабатором Unreal TSR, который обеспечивает наилучшее качество изображения.

Tekken 8 на консолях Xbox Series X и PlayStation 5 демонстрирует впечатляющее качество изображения. Обе консоли используют масштабатор динамического разрешения Unreal с максимальным собственным разрешением 4K и масштабированием до 50% по обеим осям. Однако фактическое разрешение обычно бывает ближе к 1440p или немного выше. Xbox Series X в целом выигрывает от более высокого динамического разрешения, чем PlayStation 5, хотя различия трудно заметить во время интенсивных игровых действий.

Tekken 8 на Xbox Series S нацелена на максимальное разрешение 1080p, но часто падает до 720p или даже меньше. Этот компромисс приводит к качеству изображения, которое по сравнению с более мощными версиями PlayStation 5 и Xbox Series X больше напоминает файтинги эпохи PS3. Ограничение памяти Series S может быть одной из причин этого компромисса, приводящего к текстурам более низкого разрешения на некоторых поверхностях.

Хотя Xbox Series S предлагает надежный и эффективный игровой процесс, важно отметить, что ее графические возможности уступают более мощным аналогам. Тем не менее, для многих игроков игровой процесс по-прежнему остается удовлетворительным, особенно если учесть более доступную цену Series S по сравнению с другими консолями текущего поколения.