Стив Фокс в новом геймплейном трейлере файтинга Tekken 8

Компания Bandai Namco выпустила новый геймплейный трейлер игры Tekken 8, демонстрирующий игрового персонажа Стива Фокса в действии.
Характерные для серии TEKKEN напряжённые битвы стали ещё лучше в новой части благодаря реалистичной графике, выжимающей максимум из современного оборудования, и проработанным до мелочей моделям персонажей, которые были созданы с нуля. А красочные и разрушаемые локации для сражений позволяют с головой окунуться в увлекательный игровой процесс.
Tekken 8 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam 26 января 2024 года.
Реалистичной графики? Чего? Окружения? Возможно, но точно не персонажей. А как файтинг, я думаю, зайдет лучше чем МК.
я хз в теккене вообще графика всегда отсталая,не пойму что в 8 ке там реалистичного.Вот ТЕККЕНУ как раз бы реалистичная и мрачная графика бы больше подошла с нормальными телами,а не этими пластиковыми персонажами с павлиных костюмах.Почему то 2-3 части на пс1 смотрелись более реалистычными
скучный перс, как по мне