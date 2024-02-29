Свежее обновление для файтинга Tekken 8 приносит донатный магазин, новые элементы кастомизации и улучшение баланса

Разработчики из студии Bandai Namco продолжают совершенствовать недавно вышедший файтинг Tekken 8, который спустя месяц после релиза может похвастаться отличными оценками и миллионами продаж. Новое обновление для игры призвано устранить ряд известных ошибок и улучшить общий игровой баланс, в особенности мощность комбинаций для определённых бойцов. Вместе с этим, как и было обещано ранее, патч добавил внутриигровой магазин с донатными предметами и принес другой бесплатный контент.
Что касается нового бесплатного контента, игроки Tekken 8 получат дополнительные элементы персонализации. В файтинге стартует первая коллаборация с брендом одежды Uniqlo: в настройках кастомизации появится новая фирменная одежда для бойцов.
Донатный магазин в свою очередь позволяет приобрести костюмы для персонажей из старых частей. Чтобы купить все 8 костюмов, вам понадобится в общей сложности 3200 Tekken монет - специальной валюты, которую можно купить только за реальные деньги. Каждый наряд по отдельности стоит 400 монет, что примерно равно 5 долларам.
Судя по реакции игроков, внутриигровой магазин Tekken 8 в целом приняли достаточно хорошо. Многие пользователи всё еще жалуются, что не хотят видеть в файтинге донат, но признают, что он здесь реализован намного лучше, чем в Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, где цены заметно дороже.
В этом обновлении 1.02.01 были внесены несколько правок в сетевую игру и улучшен баланс. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.
Запрет и удаление модов на обнажёнку, добавление донатного магазина, они что, хотят вот так вот разом просто угробить весь свой авторитет?
О боже, только не это, никто играть не будет, ведь все играли голыми бабами, а магазин заставит покупать что-то бедных геймеров иначе они не буду выделяться на фоне других своими шкурками.
Ростер на релизе +40 сделать не могут- но донатный магазин на те сразу.