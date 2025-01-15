Свежий патч для Tekken 8 добавляет новые функции персонализации, правки баланса и "повторный матч"

Главный файтинг прошлого года Tekken 8 встречает 2025 очередным обновлением. На этот раз авторы сосредоточились на не общем размере обновлении, а на запрошенных сообществом функциях удобства. Обновление версии 1.11.00 включает значительные улучшения для персонализации, интерфейса и геймплея. Кроме этого разработчики не забыли об исправлении багов и правках баланса для некоторых персонажей.

Вместе с выходом обновления в цифровой магазин добавлены два новых набора костюмов — Flamboyant Pack и Sublime Pack. Они включают стильные предметы для всех персонажей, такие как аксессуары, обувь и верхняя одежда. Кроме этого в Tekken 8 было введено 20 общих слотов для кастомизации, доступных для всех персонажей. Игроки могут добавлять любимые настройки в «Избранное», менять порядок слотов и сохранять настройки в общий доступ. В добавок к этому появилась возможность отображать героя в созданном костюме на главном экране.

Остальные изменения в патче:

В "быстрый матч», «групповой матч» «теккен бол" добавлена функция повторного матча. Теперь игроки могут повторить бой с противников даже после двух побед.

В тренировке улучшено отображение настроек наказаний и другие параметры

Добавлена функция скрытия UI в главном меню и возможность скрывать имена других игроков в различных режимах.

Добавлена функция скрытия UI в главном меню и возможность скрывать имена других игроков в различных режимах. Изменения баланса персонажей

В фоторежиме добавлена поддержка колёсика мыши для увеличения и уменьшения масштаба (только для Steam).

В фоторежиме добавлена поддержка колёсика мыши для увеличения и уменьшения масштаба (только для Steam). Звук и визуальные эффекты также были улучшены.

Обновление уже доступно для загрузки на ПК и консолях.