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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 647 оценок

Свежий патч для Tekken 8 добавляет новые функции персонализации, правки баланса и "повторный матч"

Gutsz
Новости

Главный файтинг прошлого года Tekken 8 встречает 2025 очередным обновлением. На этот раз авторы сосредоточились на не общем размере обновлении, а на запрошенных сообществом функциях удобства. Обновление версии 1.11.00 включает значительные улучшения для персонализации, интерфейса и геймплея. Кроме этого разработчики не забыли об исправлении багов и правках баланса для некоторых персонажей.

Вместе с выходом обновления в цифровой магазин добавлены два новых набора костюмов — Flamboyant Pack и Sublime Pack. Они включают стильные предметы для всех персонажей, такие как аксессуары, обувь и верхняя одежда. Кроме этого в Tekken 8 было введено 20 общих слотов для кастомизации, доступных для всех персонажей. Игроки могут добавлять любимые настройки в «Избранное», менять порядок слотов и сохранять настройки в общий доступ. В добавок к этому появилась возможность отображать героя в созданном костюме на главном экране.

Остальные изменения в патче:

  • В "быстрый матч», «групповой матч» «теккен бол" добавлена функция повторного матча. Теперь игроки могут повторить бой с противников даже после двух побед.
  • В тренировке улучшено отображение настроек наказаний и другие параметры
    Добавлена функция скрытия UI в главном меню и возможность скрывать имена других игроков в различных режимах.
  • Изменения баланса персонажей
    В фоторежиме добавлена поддержка колёсика мыши для увеличения и уменьшения масштаба (только для Steam).
  • Звук и визуальные эффекты также были улучшены.

Обновление уже доступно для загрузки на ПК и консолях.

9
5
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 5
Ваш комментарий
HubertJFarnsworth
5
NatanieLzZ

"Кроме этого в Tekken 8 было введено 20 общих слотов для кастомизации"

10 костюмов для Лили готовы, еще 20 на подходе.

2
Пользователь ВКонтакте

судя по картинке, еще добавили функцию сисялизации // Илья Афанасьев

1
Gradient_Zero

Сегодня опробуем

1
Pycckuu_XAKEP

отправьте уже кто-нибудь эту серию игр на специфические сайты 18+, им там самое место
ну и стеллар шлюху заодно, чтоб 2 раза не ходить

-2