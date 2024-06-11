Свежий патч для Tekken 8 улучшает производительность на ПК и баланс бойцов

Разработчики из студии Bandai Namco продолжают тесно сотрудничать с игроками для создания идеального игрового процесса в Tekken 8. Недавний турнир показал, что разработчики отлично поработали над балансом бойцов в файтинге, однако им ещё есть над чем работать. Сегодня игра получает очередное обновление, которое не только улучшает баланс, но и повышает производительность на ПК.
Патч под номером 1.05 для Tekken 8 добавляет новые предметы во внутриигровой магазин, улучшенные функции, а также исправления ошибок на основе отзывов игроков. Кроме того, обновление корректирует комбинации и урон некоторых персонажей для поддержания правильного баланса в игре.
В этом апдейте был оптимизирован процесс измерения производительности ПК, проводимый при первом запуске и при сбросе «Настройки графики» (только версия Steam). Добавлена функция, которая автоматически снижает «Настройки графики» для последующих матчей, если нагрузка на обработку превышает определённый порог во время онлайн-сражений (только Steam-версия). Улучшен режим «Практики» и многое другое. С подробным списком изменений обновления можно ознакомиться на официальном сайте игры. Всего обновление затрагивает баланс более чем 25 персонажей файтинга. Патча 1.05 для Tekken 8 уже доступен для ПК и консолей.
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