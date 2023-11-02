Свежий трейлер файтинга Tekken 8 посвятили новому бойцу Виктору Шевалье

Уже известно о 30 персонажах, которые будут доступны в Tekken 8, и к ним постоянно добавляются новые. Теперь появился новый видеоролик, добавляющий к этому списку еще одного бойца Виктора Шевалье, французского бойца с очень своеобразным стилем, специально озвученный Венсаном Касселем.
Виктор использует разнообразное оружие - от пистолета и ножей до футуристической сабли. Он также может телепортироваться, что позволяет ему внезапно атаковать сверху и проноситься сквозь врагов во время комбо.
32-й и последний боец будет показан через 10 дней, прежде чем Bandai Namco подготовится к релизу, намеченному на 26 января для ПК, PS5 и Xbox Series X.
Ну неплохо. Во всяком случае не Лаки Хлоя и не Гигас.
Ну зачем пистолет дали ему? Это уже не игра про единоборства получается. Меч и нож я могу понять. Нине тоже пистолет добавили.
У Джека ракеты. У Алисы ракето-пилы. У Акумы фаерболы. У Кунимицы кунаи кидать можно. Пистолеты на этом фоне ничем не выделяются.
Добавили и ладно. В отличие от мортал комбата оружие здесь не превращает игру в 2д шутер про обмен выстрелами\фаерболами разных цветов, а просто является частью анимации какого-то комбо
Так Джек не запускает эти ракеты а просто бьет ими также как и Алиса. Про кунай согласен, но это же всë таки холодное оружие
Это ты не умеешь сокращать дистанцию. Когда мне попадаются зонеры я просто радуюсь. Эти овощи как правило в близи ничего сделать не могут тебе
PS: Полетели минусы))) Овощи себя увидели в моем комменте. В файтинге в шутер играете гении алоооо🤣🤣🤣
Все меньше остается от старого доброго теккена и все больше похоже на стрит файтер или какую ни будь дешёвую анимэшную гильти гир или блэй блю. Очень разочаровывает каждый новый ролик. Такой классный 1вый видос был где казуя и джин бились, столько надежды внушало, а потом резко на дно все ожидания.
Теккин превратился в дженерик гуано, с клоунами вместо бойцов
Мне его стиль почему рейвена напоминает
Днище а не новая часть