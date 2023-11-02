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Tekken 8 26.01.2024
7.7 118 оценок

Свежий трейлер файтинга Tekken 8 посвятили новому бойцу Виктору Шевалье

butcher69

Уже известно о 30 персонажах, которые будут доступны в Tekken 8, и к ним постоянно добавляются новые. Теперь появился новый видеоролик, добавляющий к этому списку еще одного бойца Виктора Шевалье, французского бойца с очень своеобразным стилем, специально озвученный Венсаном Касселем.

Виктор использует разнообразное оружие - от пистолета и ножей до футуристической сабли. Он также может телепортироваться, что позволяет ему внезапно атаковать сверху и проноситься сквозь врагов во время комбо.

32-й и последний боец будет показан через 10 дней, прежде чем Bandai Namco подготовится к релизу, намеченному на 26 января для ПК, PS5 и Xbox Series X.

-2
12
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Gradient_Zero

Ну неплохо. Во всяком случае не Лаки Хлоя и не Гигас.

6
Робот Колдун

Ну зачем пистолет дали ему? Это уже не игра про единоборства получается. Меч и нож я могу понять. Нине тоже пистолет добавили.

5
Indigo Night

У Джека ракеты. У Алисы ракето-пилы. У Акумы фаерболы. У Кунимицы кунаи кидать можно. Пистолеты на этом фоне ничем не выделяются.

1
NatanieLzZ

Добавили и ладно. В отличие от мортал комбата оружие здесь не превращает игру в 2д шутер про обмен выстрелами\фаерболами разных цветов, а просто является частью анимации какого-то комбо

5
Робот Колдун Indigo Night

Так Джек не запускает эти ракеты а просто бьет ими также как и Алиса. Про кунай согласен, но это же всë таки холодное оружие

0
Робот Колдун NatanieLzZ

Это ты не умеешь сокращать дистанцию. Когда мне попадаются зонеры я просто радуюсь. Эти овощи как правило в близи ничего сделать не могут тебе

PS: Полетели минусы))) Овощи себя увидели в моем комменте. В файтинге в шутер играете гении алоооо🤣🤣🤣

-3
Indigo Night Робот Колдун
0
skualllionheart

Все меньше остается от старого доброго теккена и все больше похоже на стрит файтер или какую ни будь дешёвую анимэшную гильти гир или блэй блю. Очень разочаровывает каждый новый ролик. Такой классный 1вый видос был где казуя и джин бились, столько надежды внушало, а потом резко на дно все ожидания.

2
ДЕНИСКА_омск

Теккин превратился в дженерик гуано, с клоунами вместо бойцов

3
Лобо

Мне его стиль почему рейвена напоминает

0
ToOldforTHIS

Днище а не новая часть

-2