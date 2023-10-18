Свежий трейлер Tekken 8 демонстрирует разнообразие костюмов

Tekken 8, как и любой уважающий себя современный файтинг, предложит игрокам обширный ассортимент кастомизации любимых бойцов. Игры серии Tekken всегда представляли игрокам множество уникальных костюмов и даже давали возможность создать собственные уникальные образы. Восьмая часть не станет исключением, в специальном ролике разработчики из Bandai Namco показали уникальные костюмы для каждого героя.
Свежий трейлер Tekken 8 подтверждает находку датамайнеров, которые обнаружили дополнительные наряды персонажей в файлах игры. Каждый из бойцов файтинга будет иметь по четыре уникальных костюма, включая наряды из предыдущих частей Tekken и совершенно новые стили.
Среди прочих элементов кастомизации разработчики выделяют создание игрового аватара. Игроки смогут настроить внешность и одежду для своего персонажа в игровом лобби. Вы сможете выбрать самые разные варианты и сделать свой аватар по-настоящему уникальным. В дополнение к доступной настройке аватара, вы также сможете изменить способ отображения своих достижений с помощью настройки информации об игроке в виде таблички игрока во время загрузки.
Релиз Tekken 8 состоится 26 января 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Опробовать файтинг можно будет 20 октября 2023 года в рамках закрытого бета-тестирования, где будут представлены 19 персонажей вместе с их костюмами.
Интересно сколько из этих костюмов нужно будет покупать
чет ASUKA раскабанела малость
Круто) только я щас играю в теккен 7 и там половина этих костюмов естЬ)