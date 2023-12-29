Tekken 8 и ее доступность, Кацухиро Харада рассказал о проделанной за эти годы работе

В Tekken 8 предусмотрен ряд доступных опций, например, цветовые варианты для дальтоников, и Кацухиро Харада рассказал о том, как они были реализованы, ведь это плод нескольких лет работы.
"Я разработал и протестировал версию Tekken 7 с опциями доступности, не предназначенную для продажи, несколько лет назад", - написал многолетний продюсер серии Bandai Namco. "Эти исследования позволили нам создать то, что вы увидите в Tekken 8".
Пользователи обнаружили наличие этих настроек благодаря демоверсии Tekken 8, которая уже несколько дней доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S в преддверии официального запуска игры, намеченного на 26 января.
Безусловно, за последние годы игровая индустрия сделала большой шаг вперед в области доступности, оснастив различные игры опциями, позволяющими пользователям с ограниченными возможностями наслаждаться ими.
В случае с Tekken 8, похоже, все пошло еще дальше: теперь в игре можно использовать альтернативные режимы просмотра, например, тот, что можно увидеть из приведенного ниже ролика.
Хоть бы без денувы
без дюневы- инфа на 500%