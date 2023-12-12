Tekken 8 обновит повторы и советы, позволяя практиковаться в реальном времени

В Tekken 8 от Bandai Namco есть много преимуществ: от режима истории (с сюжетными дайджестами прошлых игр, чтобы заинтересовать игроков) до новых аркадных квестов и битв с суперпризраками. Тем не менее, в ней также есть вернувшаяся функция «Мои повторы и советы» со значительными изменениями, которые помогут игрокам совершенствоваться.
Функция «Мои повторы и советы», представленная во втором сезоне Tekken 7, позволяет просматривать повторы ваших сражений и давать советы о том, что вы могли бы сделать по-другому. Однако, как рассказал VG247 директор Tekken 8 Кохей Икеда:
«Для этого требуется много усилий, а также много жаргона и технических данных, которые новички или даже игроки среднего уровня не смогут разобрать с первого взгляда. Мы хотели сделать этот игровой цикл менее интенсивным. Иметь советы и иметь возможность практиковать свои варианты на месте. Это, вероятно, самый эффективный и оптимальный способ совершенствоваться как игрок. Поэтому мы надеемся, что игроки будут эффективно использовать этот инструмент, чтобы добиться большего в своих реальных матчах».
Вместо того, чтобы предлагать только советы, «Мои повторы и советы» в Tekken 8 позволяют опробовать альтернативы и другие входные данные в режиме реального времени в течение десяти секунд. Директор по боевой настройке Tekken Джун Ясуда сказал:
«Вы просто смотрите повтор, и компьютер точно говорит вам, что вы делаете неправильно, а затем позволяет вам практиковаться на месте. Это намного проще и требует меньше усилий по сравнению с чем-либо в прошлом».
Tekken 8 выйдет 26 января 2024 года, но бесплатная демо-версия выйдет 14 декабря для PS5 и 21 декабря для Xbox Series X/S и PS5.