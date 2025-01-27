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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 658 оценок

Tekken 8 отмечает свою первую годовщину: разработчики файтинга уже готовят обновления на 2025 год

Gutsz
Новости

Файтинг Tekken 8 сегодня отмечает первую годовщину с момента выхода, и первый год для игры прошёл невероятно насыщенно. Bandai Namco поблагодарили всех игроков и в честь праздника подарили внутриигровое звание и табличку "1st Anniversary". Забрать их можно, войдя в игру до конца февраля.

За этот год Tekken 8 обзавелась четырьмя дополнительными бойцами. Среди них особенно выделяется Клайв Россфилд — главный герой Final Fantasy 16. Игра также получила масштабные обновления: был добавлен фоторежим, а многочисленные патчи улучшили механику и баланс практически всех персонажей внушительного ростера.

В честь первой годовщины и 30-летия всей серии разработчики анонсировали новые обновления, которые появятся этой зимой. Игроков ждут добавление фан-арта на панели персонажей, "30th Anniversary Fight Pass" и другие интересные нововведения. Весной начнётся "Сезон 2", детали которого раскроют в ближайшей трансляции.

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4
Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 4
Ваш комментарий
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Если этот аутист ведет казуми Анну или кунимицу я вернусь в этот мусор если нет пусть дальше пылится эта параша

-1
Feliskotta

Держи в курсе.

-1
Retro_Gamer91

Когда боулинг выпустят?

-1
Feliskotta

В девятом))

0