Tekken 8 отмечает свою первую годовщину: разработчики файтинга уже готовят обновления на 2025 год

Файтинг Tekken 8 сегодня отмечает первую годовщину с момента выхода, и первый год для игры прошёл невероятно насыщенно. Bandai Namco поблагодарили всех игроков и в честь праздника подарили внутриигровое звание и табличку "1st Anniversary". Забрать их можно, войдя в игру до конца февраля.

За этот год Tekken 8 обзавелась четырьмя дополнительными бойцами. Среди них особенно выделяется Клайв Россфилд — главный герой Final Fantasy 16. Игра также получила масштабные обновления: был добавлен фоторежим, а многочисленные патчи улучшили механику и баланс практически всех персонажей внушительного ростера.

В честь первой годовщины и 30-летия всей серии разработчики анонсировали новые обновления, которые появятся этой зимой. Игроков ждут добавление фан-арта на панели персонажей, "30th Anniversary Fight Pass" и другие интересные нововведения. Весной начнётся "Сезон 2", детали которого раскроют в ближайшей трансляции.