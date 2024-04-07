Tekken 8 получает негативные отзывы в Steam из-за добавленных после запуска микротранзакций

Последнее обновление Tekken 8 принесло с собой не только Эдди Гордо, но и большое количество микротранзакций на косметические предметы в магазине Tekken Shop и боевой пропуск. Оба этих элемента не были оценены игроками, настолько, что в Steam общий рейтинг игры за последние 30 дней упал до "Смешанного" из-за большого количества негативных отзывов, в то время как общий рейтинг "Очень положительный".

Это не первая и, вероятно, даже не последняя игра, предлагающая дополнительный платный контент, связанный с визуальной кастомизацией персонажей. Однако большая часть критики со стороны геймеров сводится к тому, что Bandai Namco поступила "подло", добавив боевые пропуска и микротранзакции всего через несколько месяцев после запуска и получив овации от прессы и общественности.

"Я люблю Tekken, но добавление премиум-магазина и боевого пропуска через 2 месяца после запуска в игру стоимостью 70 долларов - это, пожалуй, самая дрянная подстава, которую я когда-либо видел", - говорится в одном из негативных отзывов. "Я бы попросил вернуть деньги, если бы мог".

Другие же утверждают, что количество необязательных покупок чрезмерно для игры, продающейся по полной цене, и требуют немалых дополнительных затрат на пропуск персонажа, который появится в будущих DLC.

У игры чрезмерная монетизация. Для игры за 70 долларов иметь еще и внутриигровой магазин, боевой пропуск и платное DLC - это неприемлемо. Разработчики также ждали, пока игра получит восторженные отзывы, чтобы анонсировать и запустить боевой пропуск и внутриигровой магазин, чтобы избежать дурной славы.

Наконец, совершенно очевидно, что обычная косметика была удалена из базовой игры, а затем включена в боевой пропуск. Многие из этих косметических средств были доступны бесплатно в кастомизации персонажей в предыдущих играх Tekken. В целом игра интересная, но я не могу ее рекомендовать, пока в ней присутствуют такая модель монетизации.

Как уже упоминалось во вступительном слове, последнее обновление Tekken 8 добавило Эдди Гордо, первого из серии DLC-персонажей, которые появятся в ближайшие несколько месяцев и которых теперь можно приобрести отдельно за 479 рублей.