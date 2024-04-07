Tekken 8 получает негативные отзывы в Steam из-за добавленных после запуска микротранзакций

Последнее обновление Tekken 8 принесло с собой не только Эдди Гордо, но и большое количество микротранзакций на косметические предметы в магазине Tekken Shop и боевой пропуск. Оба этих элемента не были оценены игроками, настолько, что в Steam общий рейтинг игры за последние 30 дней упал до "Смешанного" из-за большого количества негативных отзывов, в то время как общий рейтинг "Очень положительный".
Это не первая и, вероятно, даже не последняя игра, предлагающая дополнительный платный контент, связанный с визуальной кастомизацией персонажей. Однако большая часть критики со стороны геймеров сводится к тому, что Bandai Namco поступила "подло", добавив боевые пропуска и микротранзакции всего через несколько месяцев после запуска и получив овации от прессы и общественности.
"Я люблю Tekken, но добавление премиум-магазина и боевого пропуска через 2 месяца после запуска в игру стоимостью 70 долларов - это, пожалуй, самая дрянная подстава, которую я когда-либо видел", - говорится в одном из негативных отзывов. "Я бы попросил вернуть деньги, если бы мог".
Другие же утверждают, что количество необязательных покупок чрезмерно для игры, продающейся по полной цене, и требуют немалых дополнительных затрат на пропуск персонажа, который появится в будущих DLC.
У игры чрезмерная монетизация. Для игры за 70 долларов иметь еще и внутриигровой магазин, боевой пропуск и платное DLC - это неприемлемо. Разработчики также ждали, пока игра получит восторженные отзывы, чтобы анонсировать и запустить боевой пропуск и внутриигровой магазин, чтобы избежать дурной славы.
Наконец, совершенно очевидно, что обычная косметика была удалена из базовой игры, а затем включена в боевой пропуск. Многие из этих косметических средств были доступны бесплатно в кастомизации персонажей в предыдущих играх Tekken. В целом игра интересная, но я не могу ее рекомендовать, пока в ней присутствуют такая модель монетизации.
Как уже упоминалось во вступительном слове, последнее обновление Tekken 8 добавило Эдди Гордо, первого из серии DLC-персонажей, которые появятся в ближайшие несколько месяцев и которых теперь можно приобрести отдельно за 479 рублей.
Да хрен бы по этим микротранзакциям. Нужно срочно нерфить чушь, под названием Heat
Никогда не пользовался персонализацию персов во всех частях.
платное DLC
Какой ужас. Никогда такого не было.