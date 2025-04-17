Tekken 8 получает срочный патч с исправлением спорного баланса, но без новых проблем не обошлось

Bandai Namco выпустила экстренное обновление 2.00.02 для Tekken 8, в котором разработчики попытались смягчить критику по поводу излишней агрессии и не сбалансированных комбинаций в стартовавшем втором сезоне. Главные изменения коснулись здоровья персонажей и системы Heat — ключевой механики текущей версии файтинга.

Теперь у всех бойцов увеличено общее количество здоровья, что должно дать игрокам больше пространства для тактической игры и снизить доминирование чрезмерно агрессивных стилей. Также было переработано поведение Heat Dash, уменьшен урон от Heat-атак, а сама система стала менее наказывающей в отношении комбо-перевесов. Помимо этого, скорректировано преимущество по кадрам у приёмов Heat Engager.

Изменения затронули и матчмейкинг — теперь подбор соперников учитывает не только ваш ранг, но и самого сильного бойца в профиле противника. Однако такая настройка может увеличить время ожидания матчей, что уже вызвало обеспокоенность в сообществе. Ранее игроки жаловались на длительные очереди, и теперь опасаются, что ситуация может ухудшиться.

Без новых технических проблем также не обошлось: на момент выхода патча разработчики подтвердили баг, при котором Эдди может оказываться перед соперником сразу после начала боя с Ниной. Причины этого сбоя выясняются, и Bandai Namco обещает дать разъяснение в ближайшее время.

Отдельное разочарование вызвало отсутствие прогресса в борьбе с читерами. В патче не появилось никаких новых античит-решений, а это значит, что автоматические блоки и прерывания приёмов по-прежнему могут портить впечатление от сетевой игры.

Тем не менее разработчики заверяют, что это лишь первый шаг к исправлению баланса во втором сезоне. Уже в мае ожидается более масштабное обновление, которое должно принести системные улучшения в геймплей всех персонажей и значительно пересмотреть их боевые возможности.