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Tekken 8 26.01.2024
Экшен, Файтинг
8.3 725 оценок

Tekken 8 получил патч 2.01 с балансными правками и новыми функциями "Призрачных боёв"

butcher69 butcher69

Для файтинга Tekken 8 вышел свежий патч 2.01, который внёс изменения в баланс, улучшил систему рейтинговых матчей и обновил внутриигровой магазин. Однако главным нововведением стали обновления режима «Призрачных боёв».

Теперь игроки могут включать или отключать обучение ИИ и при необходимости сбрасывать накопленные данные. Также добавился специальный терминал TEKKEN GHOST SHOWDOWN — он позволяет устраивать поединки между призраками в реальном времени.

Призрак в Tekken 8 — это цифровой аватар, управляемый искусственным интеллектом, который обучается, подражая стилю игрока.

Кроме того, разработчики представили пять особых призраков. Победив их, можно открыть эксклюзивные предметы для кастомизации. В будущем список доступных призраков планируют расширить.

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Tekken 8
26.01.2024
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Игорь Болонев

опять? что они ни как этот баланс то поправить не могут? ужели нельзя дать какой нить умной нейромне высчитать данные для баланса?

Sova Aleykum

Да как его поправить то в файтинге? Тут же один человек наигрывает тысячи часов на одном персонаже, а простой нормис разве что вечером пожать кнопки может. Разумеется он будет гореть на баланс, а не на порог вхождения. Файтинги это для людей с огромным количеством свободного времени лол, а не для простых игроков, которые сессионки под пиво вечером гоняют.

Kenn1y Sova Aleykum

Вполне подходит и для сессионки, ну бывает кто-то из за…, т.е. опытных игроков пару раз победит, а так удовольствие не только от победы ну и хорошего боя.

Wandigo Sova Aleykum

Даже для нормисов баланс должен быть. Сели поиграть два нормиса один на Эди Курдо другой без разницы на ком, Эдик за 3 комбинации все хп снес одной кнопкой при том, что 2й чел жал на все что мог, нанес 100500 ударов и так в итоге не смог победить...

Rey4rtRO Wandigo

В случае с Эдди нанести 100500 ударов - задача со звездочкой. Тот самый персонаж, которого нужно очень долго лабить.

Тем временем Эдди:

Rey4rtRO

Они сейчас все еще разгребают обосрамс с апдейтом 2.0, который чуть ли не в могилу игру отправил. Пускай работают.

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