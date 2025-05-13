Tekken 8 получил патч 2.01 с балансными правками и новыми функциями "Призрачных боёв"

Для файтинга Tekken 8 вышел свежий патч 2.01, который внёс изменения в баланс, улучшил систему рейтинговых матчей и обновил внутриигровой магазин. Однако главным нововведением стали обновления режима «Призрачных боёв».

Теперь игроки могут включать или отключать обучение ИИ и при необходимости сбрасывать накопленные данные. Также добавился специальный терминал TEKKEN GHOST SHOWDOWN — он позволяет устраивать поединки между призраками в реальном времени.

Призрак в Tekken 8 — это цифровой аватар, управляемый искусственным интеллектом, который обучается, подражая стилю игрока.

Кроме того, разработчики представили пять особых призраков. Победив их, можно открыть эксклюзивные предметы для кастомизации. В будущем список доступных призраков планируют расширить.