Tekken 8 получил патч 2.01 с балансными правками и новыми функциями "Призрачных боёв"

Для файтинга Tekken 8 вышел свежий патч 2.01, который внёс изменения в баланс, улучшил систему рейтинговых матчей и обновил внутриигровой магазин. Однако главным нововведением стали обновления режима «Призрачных боёв».
Теперь игроки могут включать или отключать обучение ИИ и при необходимости сбрасывать накопленные данные. Также добавился специальный терминал TEKKEN GHOST SHOWDOWN — он позволяет устраивать поединки между призраками в реальном времени.
Призрак в Tekken 8 — это цифровой аватар, управляемый искусственным интеллектом, который обучается, подражая стилю игрока.
Кроме того, разработчики представили пять особых призраков. Победив их, можно открыть эксклюзивные предметы для кастомизации. В будущем список доступных призраков планируют расширить.
опять? что они ни как этот баланс то поправить не могут? ужели нельзя дать какой нить умной нейромне высчитать данные для баланса?
Да как его поправить то в файтинге? Тут же один человек наигрывает тысячи часов на одном персонаже, а простой нормис разве что вечером пожать кнопки может. Разумеется он будет гореть на баланс, а не на порог вхождения. Файтинги это для людей с огромным количеством свободного времени лол, а не для простых игроков, которые сессионки под пиво вечером гоняют.
Вполне подходит и для сессионки, ну бывает кто-то из за…, т.е. опытных игроков пару раз победит, а так удовольствие не только от победы ну и хорошего боя.
Даже для нормисов баланс должен быть. Сели поиграть два нормиса один на Эди Курдо другой без разницы на ком, Эдик за 3 комбинации все хп снес одной кнопкой при том, что 2й чел жал на все что мог, нанес 100500 ударов и так в итоге не смог победить...
В случае с Эдди нанести 100500 ударов - задача со звездочкой. Тот самый персонаж, которого нужно очень долго лабить.
Тем временем Эдди:
Они сейчас все еще разгребают обосрамс с апдейтом 2.0, который чуть ли не в могилу игру отправил. Пускай работают.